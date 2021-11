En poco más de un minuto se fue todo al traste. Josan González, entrenador del Córdoba Futsal, compareció contrariado por el desenlace del partido y, principalmente, por las causas que lo provocaron. "El final de este partido refuerza lo que hablamos todas las semanas a nivel interno y externo: hay que estar concentrados los cuarenta minutos", explicó el pontanés, quien reflexionó sobre el papel de los suyos en un encuentro de alta intensidad, en el que tuvieron los tres puntos aferrados y los dejaron escapar.

"Los entrenamientos del día a día son los que van darnos la posibilidad de ganar y hoy, independientemente de haber sacado los puntos o no, no me voy contento porque creo que el equipo ha perdido la identidad en muchos momentos del partido", declaró Josan, quien insistió en que "esto es Primera División" y "hay que felicitar al rival, porque venía muy mermado y ha demostrado que a competir no le gana nadie".

A juicio de González, a su equipo le faltó "en general, hambre por ganar". "Tenemos que trabajar para ser mejores y terminar los partidos antes, porque hemos tenido muchas situaciones pero no he visto la mentalidad ganadora que tuvimos en otras ocasiones", manifestó el técnico tras el 3-3 ante el Xota Osasuna Magna en Vista Alegre. "Algo positivo es que los pivots se han reencontrado con el gol, lo que es muy bueno para nosotros, y podríamos decir también que llevamos cinco semanas sin perder", indicó.

El aliento de la grada

El Palacio de Deportes Vista Alegre albergó a unos 2.400 espectadores, superando las entradas de las dos primeras citas ante el Palma Futsal y el Santa Coloma. "No se nos puede olvidar dar las gracias a la afición. Ha sido el día con mayor presencia de público en la grada, a pesar de ser un viernes a una hora malísima y con la gente trabajando", valoró Josan González, quien declaró que quieren "agradecer a los que han estado arropándonos" y "les prometemos que volveremos a ser ese equipo del que se sientan orgullosos".