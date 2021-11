De la euforia máxima al abatimiento en segundos. Esto es la Primera División, señores. El Córdoba Futsal lo hizo todo para ganar, pero se le fueron dos puntos en un final de partido delirante. Los dejó escapar, más bien. Con el marcador controlado con un 3-1 después de un esfuerzo titánico, el conjunto blanquiverde se quedó pasmado ante el arreón final de un Osasuna que ya se vio con todo perdido y apostó su suerte al portero jugador. Le salió todo ante un anfitrión desconcertado. Los de Josan González, que estuvieron a punto de dormir de nuevo como líderes de la categoria, encadenan no obstante su quinta jornada sin conocer la derrota y permanecen en la zona alta. Un consuelo tras un encuentro extraño, cuyo valor se podrá ver con la perspectiva del tiempo. En el momento, desde luego, sentó como una bofetada.

El retorno del goleador

Las piezas se mueven y la maquinaria sigue funcionando. Ismael López, descartado en la convocatoria, sudaba realizando ejercicios sobre la cancha de Vista Alegre en los prolegómenos de un partido que supuso el retorno a casa de Alberto Saura, el primer internacional de la historia del club, al que una fascitis plantar había sacado del grupo en las primeras jornadas. Tuvo su tiempo en Amate ante el Betis y Josan González le colocó en el quinteto inicial frente al Xota Osasuna Magna. Los navarros comparecieron con bajas -Escribano, Bynho, Vento...- lo que les hizo tomar muchas precauciones. El sempiterno técnico Imanol Arregui apostó por el orden posiciones para resistir las previsibles primeras embestidas de un Córdoba sobreestimulado por el escenario. La afición respondió a la llamada. Casi 2.500 almas se apiñaron en las gradas en un día laborable y a un horario intempestivo. El poder de seducción de los blanquiverdes es innegable: su panel de resultados y el boca a boca son la mejor campaña para reclutar adeptos.

Antes de los cinco minutos, Jesulito y Shimizu ya habían tenido sus oportunidades. El trallazo del gaditano lo despejó el meta Asier y el disparo raso del japonés salió rozando el poste. Las rotaciones de Josan González mantenían un ritmo endiablado, con presión arriba y una gama de amenazas en la pista que genera una punzante inquietud en los adversarios. Este Córdoba Futsal es todo lo contrario a una formación previsible. El Osasuna, incómodo, aguantaba como mejor podía el dominio blanquiverde. Hasta Cristian protagonizó una de sus subidas y la finalizó con un tiro que rebotó en uno de los rojillos atrincherados en torno a su meta.

El Córdoba gobernaba en la cancha, con un Pablo Del Moral formidable y el recuperado Alberto Saura deseando de poner su firma a un gol. Estuvo a punto de hacerlo en el minuto 13 tras capturar un balón imposible dentro del área, pero tras un primer disparo que rechazó Asier fue literalmente cosido a patadas para evitar que remachara. Pero su momento no tardo. El pívot empujó el balón a la red para poner el colofón a una brillante acción combinada con asistencia de Ricardo Mayor. Sin embargo, los vitores del pabellón se apagaron apenas unos segundos después con un gol de Dani Zurdo que supuso el empate tras una contra. El Córdoba notó el golpe y pasó por momentos de desconcierto, multiplicado por un arbitraje que desquició a los locales. Cristian le sacó un tiro envenenado a Juninho y Josan González pidió un tiempo muerto para reconducir la cuestión. No hubo más porque Osasuna había revivido y el Córdoba, irritado, rebajaba su propio talento con las ansias por recuperar el mando que se había ganado. Pero los resultados no se construyen con un concurso de méritos sino con una efectividad a los anfitriones les faltó.

Fogosidad blanquiverde en el retorno

Caio y Saura tuvieron la primera oportunidad en una impetuosa salida tras robo de balón del brasileño y un disparo del murciano que sacó Rocha en la línea de gol. En el minuto 23 se produjo una acción clave, pues Raúl Rocha realizó una falta sobre Jesulito que le supuso al segunda tarjeta amarilla y su expulsión. Los locales, en superioridad, multiplicaron la presión. Los efectos no tardaron: los blanquiverdes movieron con pericia y paciencia la pelota para generar el hueco a Alberto Saura, que recibió de Jesulito y firmó el 2-1. El Osasuna no se rindió y peleó con las armas que tenia, incluyendo un estilo al límite en las marcas que encendió la escena con una ración de tarjetas. Miguelín ejerció de líder involucrando al público en una batalla global, en la que la mayoría del personal ya estaba de los nervios.

El Córdoba buscaba el tercero ante un Osasuna que a falta de once minutos estaba ya cargado con cinco faltas. Juninho asustó en un mal entendimiento de la defensa que pudo ser el empate para los navarros, que entraron en el último cuarto del partido asediados por los de Josan González. El larguero tembló ante un zapatazo de Alberto Saura en el minuto 34. Y a cinco del fin apareció Shimizu. El japonés crece por momentos y va camino de convertirse en una de las sensaciones de la temporada en Primera División al ritmo de golazos. Controló la pelota, la retuvo ante el hostigamiento de dos rivales y se dio la vuelta para burlarse de todos y soltar un obús que reventó la portería navarra.

El cuadro navarro puso ya al portero-jugador para remediar el desaguisado. Linhares marcó el 3-2 a falta de ochenta segundos cuando todo el pabellón cantaba. No dejó de hacerlo cuando la situación exigía un último esfuerzo para conservar lo que tanto esfuerzo había costado. Pero la suerte le fue esquiva. El Xota se lo ganó por su valentía y tenacidad. El desenlace del partido dejó frío a todo el mundo.

Ficha técnica:

3 - Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Cristian Ramos, Caio, Álex Viana, Ricardo y Alberto Saura -equipo inicial-,Jesulito, Shimizu, Miguelín, Del Moral, Zequi, Lucas Perin y Prieto (p).

3 - Xota Osasuna Magna: Asier, Dani Zurdo, Linhares, Martil y Raúl Rocha -equipo inicial-, Juninho, Neno, Larrayoz, Ion Cerviño, Josu y Oihan (p).

Goles: 1-0, min. 13: Alberto Saura. 1-1, min. 14: Dani Zurdo. 2-1, min. 24: Alberto Saura. 3-1, min. 35: Shimizu. 3-2, min. 38: Linhares. 3-3, min. 40: Josu.

Árbitros: Botella López y Castillo López (Comité Murciano). Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Alberto Saura y Jesulito y a los visitantes Imanol Arregui (entrenador), Neno, Ion Cerviño, Martil y Raúl Rocha (2, expulsado en el 23).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada del campeonato de Liga de Primera División disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, con unos 2.400 espectadores en las gradas.