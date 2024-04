El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de abril

Hoy en El Viso del Alcor se espera un día con cielos mayormente nubosos, con periodos de nubes y claros a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 9 grados durante la madrugada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 70% durante la mañana y aumentando hasta el 80% por la noche.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que se prevé un día seco en la localidad. Sin embargo, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan lluvias durante la tarde, por lo que es recomendable llevar un paraguas por si acaso. Además, no se esperan tormentas en la zona, por lo que no hay riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, soplará principalmente del noroeste con velocidades moderadas, alcanzando hasta los 27 km/h durante la tarde. Se espera que las ráfagas de viento sean más intensas en las primeras horas de la mañana, disminuyendo su intensidad a lo largo del día.

En resumen, se espera un día con cielos nubosos, temperaturas agradables y sin precipitaciones en El Viso del Alcor. Es importante estar atento a los cambios en las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de un día seguro y confortable en la localidad. ¡Que tengan un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-28T21:01:09.