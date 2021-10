No hay quien pare a este Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, inmerso en una espiral brillante. Ya es líder. Por encima no hay nada más. Ver algo así en el deporte cordobés entra en el terreno de lo paranormal. El conjunto blanquiverde enlazó su tercer triunfo de la temporada y sigue viviendo en el ático de la Primera División, codeándose con los mejores y confirmando que su apuesta no era un brindis al sol. Después de cuatro jornadas solamente tiene por delante al Barcelona, líder con los mismos puntos que la escuadra de Josan González. El Industrias Santa Coloma, un clásico de la categoría al que nunca había derrotado, sucumbió con estrépito después de haber opositado durante casi todo el partido a un marcador mejor. Pudo soñar con ello hasta que llegó la hora de la verdad, en la que los de casa alzaron la voz para decir la última palabra. El Córdoba ganó el partido y multiplicó su crédito como aspirante a figurar entre la aristocracia. Y ya no va con alpargatas.

Había preguntas flotando en el ambiente ante la segunda cita casera del Córdoba Futsal. Después de los sucesivos mensajes hacia la afición por parte del club -desde el presidente hasta los jugadores pasando por el técnico- se comprobó que más allá de la cifra -hubo una entrada mejor que la anterior- hay una conexión que no se rompe. La hinchada supo estar en el momento en el que había que hacerlo, cuando los suyos peor lo pasaban. No por su mal desempeño, sino porque todo el trabajo terminaba difuminándose a la hora de terminar. Demasiados amagos trajeron la incertidumbre. Luego, el final fue feliz.

La temperatura emocional en Vista Alegre estaba a tope en el arranque. Imposible no estimularse. Shimizu rozó el gol a los pocos segundos y Caio César quebró la resistencia del Santa Coloma a los dos minutos con el 1-0 tras una acción de ataque sensacional, con asistencia de Jesús Rodríguez para que el brasileño apuntillara. El cuadro catalán, escocido y sorprendido, replicó con una oportunidad de Drahovsky, que quiso elevar el balón por encima de Cristian en su salida. Pero este Córdoba es duro. Apretó en defensa y agobió sin desmayo a su rival. Zequi, incordiante como el que más, rebañó un balón y probó con una vaselina. Poco después, un trallazo lejano de Ricardo Mayor movió la portería de Borja tras chocar con el poste. El control era cordobés.

El rival, incómodo

El Santa Coloma, incómodo, buscó con insistencia a su goleador eslovaco, que había firmado media docena en su último partido lejos de casa, un tremendo 3-11 al Zaragoza. No había modo. Dos disparos de Jesulito pusieron picante a un pleito que se jugaba con el cuchillo entre los dientes, sin concesiones. Cristian realizó un par de lanzamientos saliendo de la portería para reafirmar que la amenaza ofensiva blanquiverde era cuestión colectiva. Hay licencia para disparar, permisos para la valentía dentro de un orden. El equipo cuenta con hombres cuyo rango profesional les permite controlar los ritmos sin dejarse llevar. El empaque de Caio y Miguelín confiere al equipo un aura de seguridad. El internacional mallorquín y Zequi pusieron a prueba a Juanjo, pero el Santa Coloma reaccionó en unos últimos segundos de eficacia máxima. Tras un tiempo muerto a 55 segundos de final, Sepe marcó el 1-1 y aún tuvieron tiempo los catalanes de asustar un par de veces más a Cristian antes del intermedio.

Shimizu, en un lanzamiento de falta, tuvo la primera ocasión en una segunda parte marcada por el respeto y la precaución en su primer tramo. En una buena contra, Pablo Del Moral se recorrió la pista para conectar un derechazo que desvió como pudo Juanjo. El Santa Coloma quería ponerle más pausa al partido, pero cuando Josan González metió en pista a Jesulito y Zequi el asunto se alborotó. El poste rechazó un tiro de Zequi en otra intentona de los anfitriones, que coleccionaban situaciones sin concretar. En pleno fragor de la batalla, Caio sacó de la misma línea de gol un tiro de Nando. La respuesta la tuvo Zequi, que no pudo culminar una jugada de contraataque con Jesulito. Y el gaditano lo logró al fin en el minuto 30. Lo celebró de rodillas sobre la pista y Vista Alegre se encendió. Pablo Del Moral firmó el tercero llevando al delirio al público con un sutil golpeo con giro de tobillo para burlar al meta catalán.

El Santa Coloma empezó a jugar "de cinco" y ahí acabó desmoronándose. Ricardo Mayor, enorme, una vez más, selló el cuarto de la noche y Caio César hizo más sangre con el quinto. Con todo decidido, el final del partido se afeó por una fricción entre Khalid y Perin que terminó con amonestaciones para todos. Después de un parón de unos minutos por la indisposición de un espectador, que fue atendido por los servicios médicos, se reanudó el juego. Ambos se dejaron llevar. Todo estaba hecho. El Córdoba Futsal sigue embalado. Que lo pare el que pueda.

Ficha técnica:

5 -Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Cristian Ramos, Caio César, Miguelín, Jesús Rodríguez, Shimizu -equipo inicial-, Jesulito, Del Moral, Lucas Perin, Zequi, Ricardo, Pedro y Prieto (p).

1 -Industrias Santa Coloma: Borja Puerta, Sepe, Corso, Drahovsky, Bermusell -equipo inicial-, Uri Santos, David Peña, Nando, Rufino, Verdejo, Khalid y Mario (p).

Árbitros: Rodrigo Miguel y Sánchez-Molina Tapiador (Colegio Castellano-manchego). Amonestaron con tarjeta amarilla al local Caio César, Lucas Perin y Ricardo, y a los visitantes Khalid, David Peña, Verdejo y Javi Rodríguez (entrenador).

Goles: 1-0, min. 2: Caio César. 1-1, min. 19: Sepe. 2-1, min. 30: Jesulito. 3-1, min. 34: Del Moral. 4-1, min. 36: Ricardo Mayor. 5-1, min. 37: Caio César.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato de Liga de Primera División, disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ante 1.600 espectadores.