Un tuit levantó la tapadera de la olla. "La pasada semana fue el pádel en Vista Alegre, en la jornada 6 un torneo de gimnasia rítmica, en la jornada 8 otro de eSports... ¿Cuándo las autoridades deportivas se van a dar cuenta de que tienen un club en la élite y nos van a valorar como se merece?", dejó escrito en su cuenta personal José García Román, presidente del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, expresando así su malestar por una situación que considera "una absoluta falta de cultura deportiva" y "un perjuicio" para el club.

El mandatario alaba la labor de la Federación Española, que "hace un trabajo de encaje de bolillos" para ajustar los partidos a las fechas en las que la instalación se encuentra disponible. La celebración del World Pádel Tour motivó el cambio de escenario de los entrenamientos -los jugadores se ejercitaron en Valdeolleros con pista sintética- y el próximo Torneo Ciudad de Córdoba de gimnasia rítmica provocará que el equipo tenga que jugar su partido de Liga ante el Osasuna Magna un viernes a las seis de la tarde, "con lo que eso implica en asistencia y taquillas", declaró a este periódico.

La pasada semana fue el pádel en Vista Alegre, en la jornada 6 un torneo de gimnasia rítmica, en la jornada 8 otro de eSports, cuando las autoridades deportivas se van a dar cuenta que tienen un club en la élite y nos van a valorar como se merece @CordobaFutsal — José García Román (@JoseGarciaRoman) 26 de octubre de 2021

La planificación de eventos en Vista Alegre

Esos eventos ya estaban planificados desde principio de temporada. La situación que ha encendido la llama de la indignación en el Córdoba Futsal ha sido el anuncio de la celebración en el Palacio de Deportes Vista Alegre el último fin de semana de noviembre de un torneo de eSports "que no nos habían comunicado al principio", según indica Román, justo en el fin de semana en que se disputa uno de los encuentros estelares del año: la visita de ElPozo Murcia. Al tener la pista ocupada el sábado, el choque tendrá que desplazarse al domingo. ¿Consecuencia? "Nos lo iba a televisar GolTV y con el cambio de día y hora ya no es posible, con todo lo que eso implica en impacto de marca y repercusión en las audiencias. Insisto en que somos un club de Primera División", afirma García Román, quien considera que "cuando quieres progresar solo encuentras trabas".

El presidente blanquiverde admite que uso del Palacio de Deportes Vista Alegre, la única pista con parqué de la capital, tiene que ser compartido, aunque opina que "se debería tener en cuenta" que el Córdoba Futsal es "la única representación en Primera" y que, además, "abona mensualmente lo correspondiente por el uso de de la instalación". "Cuando esto lo escuchan en otros clubs de España se echan las manos a la cabeza y lo mismo mucha gente de aquí se cree que nos lo dan gratis", explica García Román, que revela que en el mes de septiembre pagaron 3.100 euros y en el de octubre 2.400, "y encima nos tuvimos que salir".

Torrejimeno, tajante: "No se puede cuestionar el apoyo"

Manuel Torrejimeno, presidente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), asegura "no entender" las razones de las quejas del Córdoba Futsal, que "recibe un apoyo que no se puede cuestionar" porque tanto desde el Imdeco como desde el propio Palacio de Deportes Vista Alegre y "sus trabajadores" se les dan "todas las facilidades" tanto para los partidos como para los entrenamientos, teniendo en cuenta que son "un club de Primera" pero también las circunstancias actuales. "A mí me gustaría que hubiera más, pero tenemos una instalación y hay que gestionarla de la mejor manera posible en interés de todos, porque hay que recordar que es una instalación municipal y, por lo tanto, de todos los cordobeses", asegura a este periódico el concejal de Deportes.

Sobre la celebración a finales de noviembre de un evento de eSports, Torrejimeno admite que se produjo por el ofrecimiento de una empresa que "va a traer a seis mil personas en dos días", con "todo el beneficio que eso implica", y que dadas las fechas se comunicó al Córdoba Futsal para ver si podía cambiar el día del partido ante ElPozo con la Federación. "Si la Federación no les hubiera permitido cambiar la fecha, a la empresa que organiza el torneo de eSports le hubiéramos dicho que no era posible celebrarlo; el Córdoba Futsal tiene la prioridad", explica el presidente del Imdeco,

Torrejimeno insiste en que ha estado "siempre al lado del Córdoba Futsal" y lo "seguirá estando", aunque subraya que "se tratará de hacer siempre lo que más interese al conjunto de todos", porque no puede "dar la llave" de Vista Alegre a un club.

El próximo, en casa

El Córdoba Futsal, actualmente tercero en la clasificación, disputa este próximo sábado en el Palacio de Deportes Vista Alegre, a partir de las 20.00, su partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato liguero de Primera División. Su rival será el histórico Industrias Santa Coloma, un histórico que a día de hoy es un adversario directo en la pugna por posicionarse en el grupo cabecero de la tabla. García Román considera que el buen arranque de los cordobesistas -el mejor desde que llegaron a Primera- será un aliciente para que se produzca una buena entrada. "Los aficionados están deseándolo y se va a ver: el Córdoba Futsal ha llenado en varias ocasiones Vista Alegre y esta temporada volverá a hacerlo", afirma convencido.