Comenzó dando el equipo visitante que se presentó en Pozoblanco con dos ex jugadoras: Naomie —que no salió de inicio— y Felicité. Sana no fue convocada por lesión. Felicité tuvo la primera ocasión del encuentro. Sin embargo, fue hasta la media de encuentro cuando llegó el primer gol. Arantxa con un disparo desde el lateral del área batía el marco local. Seis minutos después la propia Arantxa estuvo a punto de anotar el segundo tanto en un centro al segundo palo de Irina que no pudo alcanzar la jugadora malagueña.

Despertó el equipo pozoalbense tras el descanso. A los ocho minutos de la reanudación, Andy, lograba el tanto del empate para el Pozoalbense. Se lo estaba mereciendo el equipo de Ariel Montenegro que asediaba el marco del conjunto de David Peinado.

Las solaneras tuvieron que hacer varios cambios porque las locales mostraban su superioridad en el campo. Con el paso de los minutos, el juego se fue equilibrando. Ya no se movería el marcador, aunque ambas llegaron al área rival. En el en el último minuto del tiempo reglamentario, Águeda hacía el 1-2, pero al árbitro anuló el gol por fuera de juego. El Pozoalbense rozó también la victoria con una clara ocasión, pero el empate no se movió del luminoso en un partido de poder a poder, aunque con escasa brillantez en el juego.