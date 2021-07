El Cajasur Deportivo Córdoba y África Lozano han llegado a un acuerdo, por el cual la jugadora cordobesa continuará en la disciplina de la entidad cajista por séptima temporada consecutiva, desde su aterrizaje en el club en el año 2015. Lozano debutó con el primer equipo en 2018, con solo 15 años, y desde entonces se ha asentado en el primer equipo de este club.

Tras prolongar su vinculación con el conjunto deportivista, la joven ala-pívot afirma sentirse "contenta con mi renovación, tras seis años llevando la camiseta del equipo de mi ciudad y muy feliz por ello, pues he crecido mucho en este club y quiero seguir creciendo y ganándome la confianza de todo el cuerpo técnico y de la junta directiva".

Lozano reconoce que la pasada temporada fue dura para ella “debido al esguince de rodilla que sufrí y que me tuvo unos meses alejada de las pistas, precisamente cuando atravesaba mi mejor momento, que eso también quiero remarcarlo, y luego me costó entrar y volver al mismo nivel que me encontraba antes". La pasada liga la terminó con diez goles marcados.

África Lozano es la quinta jugadora que renueva tras Inma Sojo, Lau Fernández, Ceci Moreno y Rocío Gracia.