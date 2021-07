Seguirá siendo una de las piezas referenciales en los esquemas del máximo represente femenino del fútbol sala provincial. El Deportivo Córdoba Cajasur ha alcanzado un acuerdo con Rocío Gracia para su renovación para la próxima temporada 2021/22, que será la cuarta consecutiva de la cierre-ala desde su regreso al club califal en verano de 2018.

La jugadora espejeña no oculta su satisfacción tras firmar su continuidad en la entidad cajista. "Estoy feliz de seguir en casa, ya que para mí la primera opción era y siempre va a ser Córdoba; ha sido todo muy fácil a la hora de renovar, y me siento contenta de seguir otro año más y apostar por el proyecto", ha manifestado.

Rocío confía en que la experiencia de la pasada liga sirva de motivación para afrontar la siguiente: "Desde luego que el objetivo que se marcó el año pasado podría decirse que se consiguió a un 90%; el equipo rindió muy bien, competimos a un nivel muy muy alto, y todo eso de cara a esta próxima campaña sirve, ya que tienes la espinita de no haber conseguido el ascenso, pero nos quedamos con que fuimos campeonas de Andalucía y de Liga, y luego el play-off es complicado, es un cara o cruz, pero bueno, viendo el trabajo que se estuvo realizando durante la temporada, eso se merece una continuidad y seguir mejorando cositas y apostando por lograr el objetivo".

La 8 deportivista, que en el pasado ejercicio anotó un total de 29 goles -28 en liga más 1 en la Copa de Andalucía-, asegura que "a nivel personal me siento bien, trabajo bastante duro para mantenerme a un buen nivel y a buen ritmo para poder ayudar siempre y aportar a las compañeras y al grupo". "Hasta que el cuerpo aguante y yo me encuentre bien y mientras me vea útil para el equipo estoy encantada de que quieran contar conmigo", subraya.

Rocío, que en el año 2005 ya logró subir con el Deportivo Córdoba a Primera División, ve algunas similitudes entre la actual situación y la vivida hace dieciséis años. "Yo el recuerdo que tengo de aquel ascenso fue que se formó un gran grupo, que costó formarlo tres o cuatro años, y creo que a día de hoy para este curso que viene se asemeja bastante porque tenemos un vestuario muy consolidado donde la mayoría de las compañeras siguen apostando igual que yo, y creo que eso va a ser parte fundamental", resalta la espejeña.