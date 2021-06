Los equipos cordobeses que formarán en la próxima Tercera RFEF ya empiezan a conocer más detalles sobre su desarrollo. El CD Ciudad de Lucena, el Salerm Cosmetics Puente Genil FC, el CD Pozoblanco y el Córdoba B participarán, a falta de confirmación oficial por parte de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), en el Grupo 10 junto a otras 13 escuadras. Así pues, la Liga de la temporada 2021-22 tendrá un total de 17 representantes para buscar el ansiado ascenso a la Segunda RFEF.

El Recreativo de Huelva, principal candidato

La escuadra lucentina, durante este domingo, anunció en sus redes sociales quiénes serán sus adversarios en el nuevo curso. Además de los clubs provinciales, entrarán en liza el Recreativo de Huelva y la AD Cartaya (Huelva), el CD Gerena, el Sevilla C, el Club Atlético Antoniano, el CD Utrera, la UD Tomares y el CD Cabecense (Sevilla), la UD Los Barrios, el CD Rota, el Xerez CD y el Conil CF (Cádiz) y la AD Ceuta B (Ceuta). Precisamente, el filial caballa fue el último en sumarse a esta división, en la jornada sabatina, al ganar por 3-1 al Betis de Hadú, lo que le hizo clasificar matemáticamente como primero de la Regional Preferente de la ciudad autónoma. Este éxito se unió al que cosechó el primer equipo norteafricano ascendiendo a la Segunda RFEF después de eliminar al Utrera, al Ciudad de Lucena y al Xerez CD.

El favorito, salvo sorpresa, será un Decano que bajó de categoría debido a un año muy irregular en la Segunda División B. La reconstrucción albiazul será con Alberto Gallego en el banquillo para un proyecto donde no cabe otro horizonte que promocionar. No obstante, la misión onubense no resultará sencilla, ya que otros contrincantes esperan su oportunidad -véase el Xerez CD de Emilio Fajardo o el propio Ciudad de Lucena de los hermanos Carrasco- en pos de quedar campeón.

Una única plaza fija en la Segunda RFEF para el primero

El esbozo del sistema competitivo dejaría un Grupo 10 con 17 integrantes, una circunstancia que no se repetiría en el resto de grupos -los ascensos a Segunda B descuadraron muchos de ellos-. Eso conduciría a un calendario que tendría 34 jornadas y en el que cada fin de semana descansaría un conjunto. La idea es que el ganador suba directamente a la Segunda RFEF, una forma de premiar el desempeño -a lo largo del curso regular- de la escuadra que quede en el primer escalón. A continuación, del segundo al quinto jugarían un primer play off territorial que se celebraría -a partido único- en el campo del mejor clasificado. Pese a ello, el campeón de estas eliminatorias no ascendería, sino que pasaría a otro play off de ámbito nacional que le mediría a vencedores de otros grupos. Esa fase sí acontecería en una sede neutral y también a un solo encuentro.

En resumen, como máximo podrían promocionar dos conjuntos por cada grupo -el campeón y el que supere con éxito el arduo desafío del play off-. Por abajo, salvo modificación, tres equipos bajarían a la División de Honor Sénior, un campeonato donde figuran el Montilla CF, el Atlético Espeleño y el recién ascendido CD Egabrense.

En principio, el próximo 17 de julio se celebrará la Asamblea de la Federación Andaluza de Fútbol en Dos Hermanas (Sevilla) y ahí se tendrían más datos concernientes a la esperada campaña.