El Cajasur Deportivo Córdoba inicia este sábado el camino del ascenso a la Primera división de fútbol sala femenino con el partido que disputará a las 18.30 horas en Vista Alegre frente a La Algaida. La victoria en la fase regular del grupo C ha permitido a las cordobesas disponer de la ventaja de cancha en esta eliminatoria y en la siguiente, si llega a disputarla, en la que se enfrentaría al ganador del duelo Atlético Torcal-Alcantarilla. Estas dos primeras eliminatorias por el ascenso se juegan a un solo partido y en la pista del mejor clasificado en la fase regular. Si los partidos acaban en empate habrá una prórroga con dos tiempos de tres minutos. De persistir la igualada habrá tandas de penaltis.

Las cordobesas se medirán a un conjunto al que derrotaron en los dos partidos que disputaron en la fase final del grupo C, por 2-4 en la cancha murciana y por 6-2 en Vista Alegre en un partido celebrado el pasado 1 de mayo. Por tanto, el conjunto que entrena Juanma Cubero será el claro favorito a la victoria, sobre todo porque esta temporada no conoce la derrota como local, pues ha sumado once victorias y un empate en los doce partidos que ha jugado como anfitrión.

Juanma Cubero ha pedido a sus jugadoras “estar los 40 minutos con intensidad, luchando y compitiendo, para a partir de ahí sacar un buen resultado".

Victorias cordobesas en los dos precedentes

En las últimas dos ocasiones en las que el conjunto cajista y el conjunto murciano se vieron las caras, la victoria se decantó de parte de las cordobesas. Sin embargo, Juanma Cubero no quiere confiarse. "Siempre nos fiamos de lo más cercano, aunque si tiramos de hemeroteca no siempre ha sido así, sobre todo porque es un rival que no queríamos, porque es peligroso y con gente joven de mucha calidad".

El entrenador cordobés cree que su equipo se encuentra ante una ocasión de oro de devolver al fútbol sala femenino cordobés donde verdaderamente merece. "Diría mucho de lo que realmente tenemos en Córdoba, un buen fútbol sala y mucha afición por este deporte, pero sobre todo muchos jugadores y jugadoras con nivel de Primera División. Eso es lo que buscamos, que volvamos a estar donde nos merecemos y sobre todo que tengamos una masa social y una afición para estar muchos años ahí arriba".