La atleta cordobesa Carmen Avilés (Universidad de Córdoba Los Califas) luchará por una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio en el Mundial de relevos de Chorzow (Polonia), una cita que tendrá lugar los días 1 y 2 de mayo. Avilés formará parte de la selección nacional de relevos que acudirá a Polonia para competir en las pruebas de 4x100 y 4x400 masculino y femenino y 4x400 mixto. Los ocho primeros países clasificados lograrán una plaza en Tokio, por lo que España buscará una plaza olímpica en el mayor número de pruebas posibles. Además, los diez primeros del 4x100 y el 4x400, así como los doce primeros del relevo mixto 4x400 se ganarán una plaza en el Mundial de relevos del próximo año, a celebrar en Oregón (Estados Unidos).

Camen Avilés es una de las 26 atletas (trece masculinos y trece femeninos) que han sido convocados para formar los cinco relevos en que tiene previsto competir la selección nacional. La cordobesa de 18 años dispondrá de una excelente oportunidad de demostrar la progresión que ha tenido en los últimos catorce meses, pues el pasado año logró la plata en el 400 en los campeonatos nacionales absolutos de invierno y verano, además del oro en el 200 del Nacional sub 20. Este año fue plata en el 400 del Nacional sub 20 y se quedó fuera de la final en el 400 del Campeonato de España absoluto bajo techo.

Sin convocatoria definitiva todavía para cada prueba

La Federación Española ha comunicado que no dará a conocer los nombres de los atletas que competirán en cada prueba hasta que la expedición no se encuentre en Polonia lista para participar. Las plazas olímpicas en las posibles pruebas en las que podría correr Carmen Avilés, quedarán repartidas en las series del 1 de mayo, pues los ocho mejores, además de ganarse una plaza olímpica, conseguirán un puesto en las finales del 2 de mayo. Las series del 4x400 femenino comenzarán a las 19.00 horas del 1 de mayo y las del 4x400 mixto, a las 21.22 horas del mismo día. Los países que no consigan su clasificación dispondrán previsiblemente una nueva opción hasta el 29 de junio, siempre que haya plazas disponibles, según el puesto que tengan en el ránking mundial por su marca. Carmen Avilés, Aauri Bokesa, Laura Bueno, Bárbara Camblor, Sara Gallego, Andrea Jiménez, Herminia Parra y Carmen Sánchez son las ocho atletas convocadas para ser una de las seis que correrán el 1 de mayo las series del 4x400 femenino y el 4x400 mixto.

La selección nacional se encuentra en estos momentos preparando el Mundial en Gandía, desde donde viajará el próximo viernes a Polonia para participar en el Mundial de relevos.