El CD Pozoalbense consiguió su primer punto en el subgrupo Sur C tras empatar a tres contra el Alhama CF ElPozo a domicilio. Las de Manuel Fernández, en una vibrante contienda entre dos equipos sin opciones de ascenso, pudieron llevarse la victoria, aunque la rápida reacción de sus adversarias ante cada diana favorable impidió que así fuera. El conjunto del Valle de los Pedroches se queda en el cuarto escalón clasificatorio con 31 puntos y un coeficiente de 1,632.

El choque se desniveló muy pronto, en apenas 30 segundos, cuando Natalia Montilla aprovechó un error defensivo de las locales para batir a Laura Martínez de tiro cruzado. Sin embargo, la ventaja de las vallesanas duró apenas un suspiro, ya que una acción iniciada por la arquera, en el minuto 3, llegó al costado diestro hacia Marina Martí. La atacante centró al corazón del área donde Andrea Carid se anticipó a la retaguardia disponiendo las tablas en el electrónico. El tanto animó al Alhama CF hasta el punto de perdonar el 2-1, a renglón seguido, en las botas de Martí. Fernández, entonces, pedía tranquilidad a sus pupilas desde la banda en un inicio absolutamente frenético.

Las murcianas prosiguieron con el dominio del esférico a media que el primer tiempo avanzaba. Ana de Murga, en la puerta blanquilla -hoy de amarillo-, frenó cualquier acometida gestada a balón parado. Tampoco acertó entre palos Nerea Vicente en un lanzamiento de falta lejano, transcurrido el 19, que se perdió fuera. Sin embargo, el empuje de las de Juan Antonio Randri García obtuvo su recompensa en el ecuador. Martí sirvió nuevamente hacia una Carid que superó por bajo a la cancerbera visitante para consumar la remontada y su particular doblete.

El míster del CD Pozoalbense decidió entonces retirar a Evelyn para meter a Inma Herruzo en la zaga. Y es que la superioridad de las anfitrionas no gustó al preparador cordobés. Pese a ello, cuando mejor estaban las alhameñas, Karla Riley logró la igualada con una increíble falta que se alojó en la mismísima escuadra. Incluso rozaron el 2-3, en el 41, después de una jugada que concluyó María Marín y que Erika desbarató en línea de gol.

El ritmo del compromiso no bajó coincidiendo con el arranque de la segunda parte. De hecho, Karla, otra vez a balón parado, casi sorprende a Laura mientras que Naomie no acertó en el rechazo. A la contra, Kiskonen marró el tercero de las locales desperdiciando -a portería vacía- un pase certero de Martí. En el 62, las de Pozoblanco si atinaron para situarse nuevamente por encima en el resultado. Un saque de banda lo recibió Natalia Montilla por el perfil derecho, el centro al área no lo despejó de forma correcta la cancerbera y María Marín, a la media vuelta, alojó el balón dentro de la red.

La alegría volvió a durar muy poco para las andaluzas tras pitar Lorente Heredia un penalti sobre Violeta Quiles que Carmen Fresneda se encargó de transformar, cumplido el 67, en el 3-3. El esfuerzo, a partir de dicho instante, sí pasó factura a las jugadoras en el terreno de juego. Solo Quiles, en el 81, pudo situar el cuarto, aunque su intento se marchó alejado.

La próxima jornada se disputará el fin de semana del 8-9 de mayo en el Municipal. El equipo que visitará la provincia de Córdoba será el Fundación Albacete.

Ficha técnica:

3 -Alhama: Laura Martínez, Carmen Fresneda, Judith Caravaca, Erika, Sara Rubio (África González, 82'), Nerea Vicente, Martita (Kiskonen, 46'), Violeta Quiles, Noelia Salazar, Andrea Carid y Marina Martí (Michi Goto, 87').

3 -Pozoalbense: De Murga, Loba, Evelyn (Inma Herruzo, 26'), Rocío, Yerenis de León (Felicité, 46'), Sana (Patricia Díaz, 87'), Natalia Montilla, Ayaka, Naomie (Bruna Tavares, 87'), Karla Riley y María Marín.

Goles: 0-1 (1') Natalia Montilla. 1-1 (3') Andrea Carid. 2-1 (22') Andrea Carid. 2-2 (33') Karla Riley. 2-3 (62') María Marín. 3-3 (67') Carmen Fresneda, de penalti.

Árbitro: Antonio José Lorente Heredia (colegio murciano). Amonestó con cartulina amarilla a Karla Riley en las visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada en el subgrupo Sur C de la Liga Reto Iberdrola disputado en el Complejo Deportivo del Guadalentín (Alhama, Murcia).