El CD Pozoalbense, inmerso en plena disputa del ascenso hacia Liga Iberdrola aunque sin prácticamente opciones de alcanzar la máxima categoría, empieza a diseñar la próxima temporada. En el siguiente curso no estará dirigiendo a la entidad vallesana Manuel Fernández, míster que trajo consigo los mayores éxitos para la escuadra y que decidió no continuar en el banquillo. Así lo anunció el pozoalbense a través de una carta difundida por el propio conjunto pedrocheño.

Tres años repletos de éxitos

"No es un adiós lo que hoy voy a contar o escribir, es un hasta luego", iniciaba el comunicado. "Ha sido una decisión muy difícil. No es fácil abandonar el sitio donde has sido feliz y mucho más cuando las personas que están en él quieren que sigas. Pero creo que mi ciclo ha terminado después de tres años, donde creo que se han conseguido muchas cosas", aseveró. Entre las más destacadas subrayó el "poner en valor al fútbol femenino, hacer feliz a mucha gente y alcanzar muchos logros deportivos", como por ejemplo el ascenso a la Liga Reto Iberdrola, el título de la Copa de Andalucía o la clasificación para pugnar por subir a Primera como campeón del subgrupo Sur A.

"Han sido tres años maravillosos con anécdotas, momentos, historias fantásticas, viajes, goles, victorias y abrazos. He dedicado mucho tiempo de mi vida en conseguir que Pozoblanco tuviera un gran equipo de fútbol femenino y en una categoría de élite. He soñado incluso con tenerlo en Primera Iberdrola y espero que un día se consiga". Además, deseó que en el futuro se le dé "más valor a lo logrado" durante su etapa.

Por último, Fernández quiso dar las gracias a Agustín Lozano, a la directiva y a su presidenta, Eva Navarro. No podían faltar en ese listado su cuerpó técnico, "fantástico y trabajador como el que más", y sus jugadoras. "He intentado sacar de ellas lo mejor y ellas han sacado también de mí lo mejor", dice. Elegante en la despedida, el míster también agradeció la labor a la afición, a los medios de comunicación y "a todo el mundo que ha sentido este club".

El necesario "oxígeno"

El técnico indicó que había sufrido "desgaste" tras "dar lo máximo en el día a día". Por ello, lo mejor para ambas partes era la llegada de "oxígeno nuevo" que pudiera "aportar al club" mientras que él afrontara las siguientes "ilusiones" en su carrera deportiva. "Hay que ser honesto y cuando uno no tiene oxígeno, lo mejor es dar un paso al lado", ha resaltado en declaraciones a Cope Pozoblanco.