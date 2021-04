El devenir competitivo del CD Pozoalbense en este nuevo tramo de la temporada no está ofreciendo los frutos esperados. Las jugadoras de Manuel Fernández, por el momento, no conocen la victoria en el subgrupo Sur C de la Liga Reto Iberdrola. Esta circunstancia complica y mucho las opciones de ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino, aunque nadie tira la toalla. La siguiente cita de las vallesanas se producirá este domingo ante el Real Unión de Tenerife Tacuense, otro compromiso fuera de casa donde deben romper la dinámica.

Y es que las blanquillas no saborean el triunfo desde el cierre del campeonato regular en Granada (0-1). Desde entonces perdieron sus tres partidos disputados frente al Alhama CF ElPozo (0-1), el Fundación Albacete (5-3) y el Villarreal CF (0-2). Están en el cuarto lugar con 30 puntos (coeficiente de 1,765), pero en la mayoría de las citas merecieron mejor fortuna. Por ejemplo, en el debut contra las murcianas, las oportunidades sobre la meta rival no cesaron. La reacción de una semana más tarde en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta tampoco arrojó un resultado positivo a la postre. Para acabar, frente a las castellonenses, la pegada del candidato número uno al ascenso fue vital.

La contienda de esta cuarta jornada será ante el plantel de Ayoze Díaz. Las isleñas cayeron por 2-0 en el arranque frente al Granada CF, empataron a continuación en su feudo contra el CF Femenino Cáceres (1-1) y vencieron en el derbi tinerfeño al filial de la UD Granadilla Tenerife (1-2). Miriam, Luana y Cira han sido las autoras de los goles que atesoran, unos datos que las llevan a la sexta plaza con 30 puntos (coeficiente de 1,579).

Ambos equipos ya midieron fuerzas el curso pasado durante la segunda jornada liguera en el Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. Las canarias, ese día, golearon por 4-0 al Pozoalbense merced a los tantos de Berta, Elena Pradilla, Paloma, de penalti, y Mariajo. Dicho escenario no es el que contempla un Fernández que avisa del potencial de sus adversarias.

Fecha y hora: domingo 18 de abril a las 13:00 horas.

Estadio: La Salud (Santa Cruz de Tenerife).

La clave: Cualquier opción de ascenso, por mínima que parezca, pasa por ganar al Tacuense a domicilio. Las de Fernández, pese a desplegar un buen juego, no lograron el triunfo hasta ahora.