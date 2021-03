El Arcángel fue un fortín. No en lo futbolístico, que era el objetivo, pero sí en lo informativo. El Córdoba CF guardó ayer un significativo silencio sobre el futuro del banquillo blanquiverde y desde el club se transmitió que hoy habrá una rueda de prensa (12.30 horas), a cargo de su consejero delegado, Javier González Calvo, para transmitir las sensaciones de la entidad tras el final de la primera fase regular y si se decide un relevo a Pablo Alfaro al frente del conjunto cordobesista.

Las redes sociales del club de El Arcángel permanecieron prácticamente inmóviles. La información oficial desde la entidad fue nula. La reunión prevista entre los dirigentes a lo largo de la mañana se pospuso a la tarde, aunque tras esta no parecía haberse tomado una decisión en firme. Las posturas están encontradas y en las mismas también intervienen y lo harán los inversores de Baréin. De ahí que la jornada de hoy sea clave. En cualquier caso, sí que hay voces en el club, y no pocas, que señalan que Pablo Alfaro no es el único responsable -tampoco el máximo- de la actual situación del Córdoba CF, que tendrá que pelear en la segunda fase por hacerse un hueco en la Primera RFEF (o Segunda B Pro), la próxima temporada. La lucha será agónica, ya que esa plaza es fundamental para el futuro de la entidad, de ahí que haya que medir al máximo cualquier mínimo movimiento, que no debe hacerse en caso de la más mínima duda. El liderato en ese grupo lo ostenta el Sevilla Atlético, con tres puntos de ventaja (más el golaverage) sobre los blanquiverdes, mientras que el segundo puesto que ostenta la Balona está a un solo punto. Lo más probable es que dentro de dos semanas, cuando se reanude la competición, el conjunto cordobesista deba visitar al Tamaraceite de López Silva, reciba después a la Balona y visite posteriormente al Cádiz B. La Liga, en todo caso, terminará para el Córdoba CF el fin de semana del 8 y 9 de mayo.

Pablo Alfaro, por su parte, dirigió el entrenamiento de recuperación de su equipo en El Arcángel, a puerta cerrada, algo claramente atípico. Generalmente, los entrenos de recuperación se realizan en la Ciudad Deportiva y a ellos puede acceder la prensa. Sin embargo, ayer se decidió que se celebrara en el coliseo ribereño y sin miradas ajenas. Faltaron a la misma, lógicamente, Alberto del Moral y Djak Traoré y el entrenamiento consistió en las mismas rutinas de siempre. Los titulares ante el Betis Deportivo se ejercitaron aparte y más suavemente para pasar luego a un tratamiento específico, mientras que el resto prolongó la práctica unos minutos más. Mientras tanto, la afición se debate en valorar todos los aspectos del club y señalando a los que a su juicio son responsables. Y en una decepción como la sufrida el pasado domingo, ante el filial bético, los señalados son todos. Desde la cúpula hasta los jugadores pasando por el cuerpo técnico. Pero la vida y la Liga continúan y restan seis jornadas que son fundamentales para el devenir a medio y largo plazo de la entidad blanquiverde. Y hoy se sabrá si Pablo Alfaro continúa en el Córdoba CF en esas seis jornadas vitales.