El Real Cajasur Priego cuajó una jornada redonda en Burgos, donde ha tenido lugar la primera concentración de la Superdivisión masculina de tenis de mesa en su subgrupo 1. El conjunto de la Subbética, que vuelve a defender su corona de campeón, superó no sin apuros al novato Murcia (4-2) y al clásico Leka Enea (4-1), al que, por cierto, ya le saca tres puntos. Y es que la competición es tan corta que no permite ningún tipo de desliz para aquellos equipos que quieran optar al título en el play off final y en el que tendrán cabida los tres primeros de cada subgrupo.

Cajasur-Murcia (4-2)

El encuentro que abría la temporada para el Cajasur ante el Murcia fue el reflejo de cómo será la escuadra de la Subbética. El Murcia, un recién ascendido, se mostró como un equipo combativo y que llevó al máximo de exigencia al actual campeón.

Y es que Landrieu, su fichaje estrella, justificó la inversión al conseguir los dos puntos en los que participó. De primeras, se impuso a Daniel Kosiba, circunstancia que condicionó el resto de la contienda. Aunque, por suerte para el Cajasur, el debutante Carlos Caballero y Diogo Carvalho consiguieron los puntos ante Molina y Soria que daban la ventaja en el marcador.

Kosiba se rehízo con una victoria solvente sobre Molina por 3-0 y permitía que Carvalho dispusiera de la primera opción para cerrar la contienda. Sin embargo, el luso tampoco pudo con el galo Landrieu, por lo que trasladaba toda la presión a Carlos Caballero en el punto final. El jiennense la asumió con madurez y certificó los primeros puntos de la temporada.

Cajasur-Leka Enea (4-1)

La cita ante el Leka Enea suponía una interesante prueba para el Cajasur, ya que la escuadra irundarra siempre figura como candidata al título. Y lo cierto es que el conjunto de la Subbética supo responder con poderío a las expectativas.

Con todo, la sesión vespertina no comenzó bien. Daniel Palacios, muy inspirado, incomodó a Carlos Machado hasta el punto de llevarse el primer punto en el quinto juego. Ese hándicap hacía aún más importante el enfrentamiento entre Carvalho y Endika Díez, que se saldó con victoria del luso por 3-1.

Kosiba, impulsado por la inercia ganadora de Carvalho, no dio opciones a Monzó en una sesión exprés. Ese resultado aportaba más tranquilidad a Carvalho a la hora de medir la inspiración de Palacios. El portugués sacó su derecha en varias ocasiones y encarriló la contienda a la consecución de dos nuevos puntos para el Cajasur.

Era la opción de Machado para redimirse. El prieguense se encontró complicaciones con Oriol Monzó en la primera manga. Después, el número 1 del tenis de mesa español sacó lo mejor de su repertorio para remontar su pleito con Monzó y conquistar dos puntos que completaban una jornada redonda para el Cajasur en Burgos.