Domingo repleto de interés el que afrontarán los cuatro representantes cordobeses en el subgrupo B del Grupo 10 de Tercera División. La vigésima cita del calendario liguero ofrecerá la oportunidad al CD Ciudad de Lucena de conservar su liderato en Gerena e, incluso, poder aumentar la renta con respecto al CD San Roque de Lepe. El Córdoba B, también en la provincia hispalense, intentará no perder de vista la tercera plaza contra el Coria CF. El Salerm Cosmetics Puente Genil FC, de nuevo en el Manuel Polinario, buscará el mismo objetivo que los blanquiverdes recibiendo a La Palma CF. Por último, el CD Pozoblanco apurará sus opciones de pelear hasta el final por el ascenso frente al Sevilla FC C.

Gerena-Ciudad de Lucena

El cuadro de Dimas Carrasco completó el pasado fin de semana el primer gran objetivo de la temporada. El 4-1 materializado ante el CD Pozoblanco sirvió para certificar la clasificación hacia el play off de ascenso, aunque no pretende quedarse solo ahí. De hecho, la importancia de los puntos -y la posibilidad de ser campeones del subgrupo- motivarán a un vestuario que se levantó de la mejor forma posible de su tropiezo en Utrera (1-0). No obstante, pese a figurar con 36 puntos en lo más alto de la tabla -al igual que el CD San Roque de Lepe-, no quieren ningún tipo de confianzas en el Municipal José Juan Romero Gil.

Los hispalenses, en la primera vuelta, lograron sacar una igualada del feudo celeste (1-1) y se convirtieron, hasta ahora, en el único club capaz de tal hazaña. La llegada al banquillo de Juan Ramón Martín por Alejandro Álvarez a finales de febrero no ha terminado de revertir la situación competitiva. El CD Gerena es octavo con 21 puntos y pretende engancharse a la tercera posición que ostenta el CD Utrera -la tienen a 6 puntos-. Durante las últimas cuatro semanas solo obtuvieron un empate frente al último -La Palma CF (1-1)- y cosecharon tres derrotas -CD Utrera (1-0), CD Pozoblanco (1-2) y Salerm Cosmetics Puente Genil FC (2-1)-.

📹 RUEDA DE PRENSA | 🗣️ Dimas Carrasco: 💬 "Tenemos que seguir con hambre competitiva porque mientras más puntos se sumen mejor. Tendremos enfrente a un Gerena necesitado de puntos."



— C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) 19 de marzo de 2021

Fecha y hora: domingo 21 de marzo a las 12:00 horas.

Estadio: Municipal José Juan Romero Gil (Gerena, Sevilla).

Árbitro: Francisco David Alonso Ramírez (colegio gaditano).

Altas y bajas: Mario, por sanción, no estará a disposición de Carrasco. Zurdo, por lesión, tampoco participará al igual que Salvi Blázquez, con molestias en el gemelo, y Maero, debido a una rotura muscular de grado II en el tercio medio del recto anterior de su cuádriceps derecho.

La clave: El equipo de Lucena necesita atesorar el mayor número de puntos posibles en los tres duelos que quedan. Además, la victoria podría facilitar que se proclamaran campeones del subgrupo la próxima semana -dependiendo de lo que haga el CD San Roque de Lepe-.

Coria-Córdoba B

Los blanquiverdes, tras cumplir su jornada de descanso, retornan a la competición en la quinta posición con 24 puntos. El CD Utrera y el Salerm Cosmetics Puente Genil FC superaron a los hombres de Germán Crespo en la tabla. Por ello, salir victoriosos de Coria del Río podría nuevamente acercar el tercer escalón. Las derrotas ante el CD San Roque de Lepe (1-2) y la última sufrida en Castilleja de la Cuesta (3-0) condicionaron el devenir cordobesista. Sin embargo, de vencer a los corianos, tendrán una auténtica finalísima la próxima semana contra los utreranos en la Ciudad Deportiva.

Fernando Cepeda y sus pupilos llevan al Coria CF en la décima plaza con 15 puntos. En su estadio, El Guadalquivir, solo vencieron un choque en lo que llevamos de temporada y fue el 31 de enero al CD Pozoblanco (3-1). Tres días más tarde, ante el CD Utrera, lograron su última victoria (0-1). Posteriormente encadenaron dos empates -Salerm Cosmetics Puente Genil FC (1-1) y Sevilla FC C (0-0)- y tres derrotas -CD Gerena (1-0), CD Ciudad de Lucena (1-0) y CD San Roque de Lepe (3-1)-. Eso sí, todavía conservan el gran sabor de boca que supuso el 0-1 en la capital cordobesa durante la primera vuelta.

Fecha y hora: domingo 21 de marzo a las 12:00 horas.

Estadio: Guadalquivir (Coria del Río, Sevilla).

TV: RFAFTV.

Árbitro: Álvaro Suárez Juan (colegio onubense).

Altas y bajas: Álex Meléndez y Manolillo, por lesión, tienen muy difícil jugar en Coria del Río. Fran Núñez presumiblemente será convocado con el primer equipo al igual que Javi Romero.

La clave: Recuperar al bloque del importante tropiezo en Castilleja de la Cuesta es la principal misión de Germán Crespo. El triunfo daría alas a los jóvenes blanquiverdes para afrontar el siguiente duelo contra el CD Utrera.

Pozoblanco-Sevilla C

El último resquicio para soñar con el ascenso lo tiene el conjunto vallesano ante el Sevilla FC C. Están en el séptimo lugar con 21 puntos, a 6 del CD Utrera. Debido a la mencionada circunstancia, deben retornar a una senda del triunfo que no conocen desde el 21 de febrero frente al CD Gerena (1-2). A continuación firmaron tablas con el Salerm Cosmetics Puente Genil (1-1) y cayeron goleados en Lucena (4-1). El calendario es muy duro para los de Fajardo. Recibirán al Sevilla FC C -empataron a cero en la primera vuelta- y al Córdoba CF B y visitarán Lepe.

La plantilla de Lolo Rosano, justo por encima de los pedrocheños con 23 puntos, comparte las miras de los cordobeses. Para luchar por los puestos de play off de ascenso tienen que recuperar su estilo de juego reconocible. En los tres derbis sevillanos que precedieron al choque que disputarán en el Municipal, ganaron al Castilleja CF (2-3), empataron con el Coria CF (0-0) y perdieron en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ante el CD Utrera (0-3).

🔊 Buenos días afición, nuestra plantilla tiene un mensaje para todos vosotros.



⚔️ Nos jugamos mucho el próximo domingo, necesitamos que seáis nuestro jugador número 12 y nos llevéis, como tantas otras veces, en volandas hacia la victoria.



— CD Pozoblanco (@C_DPozoblanco) 18 de marzo de 2021

Fecha y hora: domingo 21 de marzo a las 17:00 horas.

Estadio: Municipal de Pozoblanco (Pozoblanco, Córdoba).

Árbitro: José Luis Casas Martínez (colegio jiennense).

Altas y bajas: Rafa Santacruz, por sanción, será baja. Carlos Moreno y Luis Fraiz, dudas al estar toda la semana entre algodones.

La clave: Pelear por el ascenso se antoja muy complicado para los blanquillos. En cualquier caso, deben ganar al filial rojiblanco para sumar el mayor botín posible de cara a la siguiente fase.

Puente Genil-La Palma

La sonrisa regresó a la escuadra rojilla después de una mala racha de seis partidos sin ganar. Están en la cuarta posición con 26 puntos, a uno del CD Utrera. El triunfo por 2-1 frente al CD Gerena devolvió las esperanzas a los de Diego Caro. Además, el doblete de Ezequiel Lamarca le situó como goleador en solitario del subgrupo con 11 dianas. En la primera vuelta ganaron en La Palma del Condado por 0-1 y necesitan repetir triunfo en el Manuel Polinario para apretar la zona de prestigio.

Los de Mario Rodríguez cierran la tabla con 12 puntos. Solo han podido vencer dos partidos y lo lograron precisamente a domicilio -CD Utrera (0-1) y CD Pozoblanco (0-1). Desde ese triunfo en el Municipal vallesano perdieron frente al Córdoba CF B (1-3) e igualaron con el CD Gerena (1-1) y el Castilleja CF (2-2).

📢 AFICIÓN @marearojaspg el domingo jugamos uno de los partidos más importantes de la historia del @SalermPG a falta de tan solo 3 partidos,nos jugamos un play off a 2b,animemos a nuestros jugadores a conseguirlo📢 #YOVOYALPOLINARIO❤️🖤 #ILUSIONDEUNPUEBLO #ILUSIONDEUNEQUIPO ⚫️🔴
— Diego Caro (@diegocarodelgad) 19 de marzo de 2021

Fecha y hora: domingo 21 de marzo a las 17:30 horas.

Estadio: Manuel Polinario (Puente Genil, Córdoba).

Árbitro: Cristian Naranjo Marín (colegio sevillano).

Altas y bajas: Ezequiel Lamarca y Germán Rodríguez serán baja por sanción.

La clave: El vital triunfo de la pasada jornada hace recobrar esperanzas a los de Diego Caro. Ganar es de obligado cumplimiento antes de viajar a Lucena y cerrar el campeonato regular recibiendo al Sevilla FC C.