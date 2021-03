El domingo vivirá el Córdoba CF una nueva edición de esa histórica mala pata con los filiales, a medio camino entre la realidad y la leyenda, aunque esta temporada está rozando lo dramático, desde luego. De hecho, el partido ante el Betis Deportivo tiene una connotación más a las conocidas de la necesidad de sumar tres puntos para aspirar al ascenso a Segunda División A y a romper, también, esa triste línea que ha mostrado el conjunto blanquiverde en El Arcángel. Y ese plus añadido es el de lograr la primera victoria ante un filial en la temporada 20-21. Porque en la actual campaña, y después de cinco partidos, el conjunto de Pablo Alfaro se ha visto incapaz de imponerse a ninguno de los equipos de cantera que militan en el Subgrupo 4B de Segunda División B.

Empezó la cosa torciéndose en la última jugada del partido que disputaban los blanquiverdes en la Ciudad Deportiva del Granada, en donde ganaba 0-1 con gol de Javi Flores, que igualó Nuha Marong sin tiempo, siquiera, de volver a sacar desde el centro del campo. Ese empate hizo volar el liderato blanquiverde. El siguiente enfrentamiento a un filial iba a hacer tambalear el puesto de Juan Sabas en el banquillo del Córdoba CF. La victoria del Sevilla Atlético en El Arcángel, con un Iván Romero estelar y dando muestras el segundo equipo sevillista de una clara superioridad, suponía la primera derrota de la temporada y en El Arcángel. Como añadido, una semana después supuso la destitución de Sabas y la llegada posterior de Pablo Alfaro.

Terminaba el Córdoba CF la primera vuelta, ya con el aragonés en el banquillo, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en donde no logró pasar del empate ante el Betis Deportivo.

Tocaba después volver a encontrarse con el Recreativo Granada, en El Arcángel, y el Córdoba CF volvió a las andadas, ya que un gol in extremis de Miguel de las Cuevas evitó la victoria del filial nazarí, que dio mucha mejor imagen que el conjunto blanquiverde, que veía cómo el objetivo de meterse al menos entre los tres primeros clasificados se le complicaba jornada a jornada. De hecho, su visita al Jesús Navas se contemplaba como uno de esos partidos que, si no tenían aroma de final, sí que lo parecía. El Córdoba CF debía al menos puntuar para no meter al filial sevillista en la pelea por los puestos nobles de la tabla y, de paso, transmitir fortaleza en la consecución del objetivo. Pero no fue así. El equipo de Paco Gallardo se impuso por la mínima (1-0) en un duelo que dejó algo más que dudas en el seno blanquiverde, tanto por el resultado como por la imagen ofrecida.

Así pues, en los cinco partidos contra filiales disputados hasta ahora, el Córdoba CF ha cosechado tres empates: dos contra el Recreativo Granada y uno ante el Betis Deportivo, y las dos derrotas sufridas ante el Sevilla Atlético. De hecho, el Betis Deportivo, a pesar de contar con Raúl García, ha sido el único de los tres que no ha conseguido marcar al conjunto blanquiverde, ya que tanto los nazaríes como los sevillistas lograron anotar en sus respectivos encuentros de la primera y segunda vuelta. Según datos de bd.futbol.com, el Córdoba CF ha disputado a lo largo de su historia 159 partidos contra equipos filiales o asimilados, tanto en Segunda División, Segunda División B y Copa del Rey, de los que ha ganado 64, empató 46 y perdió 51, marcando 230 goles y encajando 203. Obviamente, la historia blanquiverde recuerda partidos dramáticos o con golpes difíciles de asimilar, como el del Deportivo B de la liguilla de ascenso a Segunda División de la 96-97. Pero también existen momentos en los que el Córdoba CF logró superar a un filial para mantener la ilusión, como aquella victoria en la recta final de la 13-14 en Segunda en el Mini Estadi por 0-1 con gol de Uli Dávila.

Pero está claro que en esta temporada al Córdoba CF se le han atragantado los filiales y que tiene ante el Betis Deportivo, el próximo domingo, la ocasión perfecta para bajar a la cantera y picar hasta sacar los tres puntos.