El pasado domingo el Ciudad de Lucena consiguió un sonoro triunfo ante el Pozoblanco que le clasificó matemáticamente para disputar, tras la Semana Santa, la segunda fase de ascenso a la nueva Segunda División RFEF, es decir, la categoría inmediatamente inferior a la Segunda B Pro, de nueva creación por la RFEF para la próxima temporada 2021-22.

La escuadra de Dimas Carrasco tiene pendientes otros tres partidos de la primera fase antes de disputar, junto a otros dos equipos del Subgrupo 10B, la segunda fase -seis jornadas- ante los tres mejores clasificados del 10A con el objetivo de lograr una plaza en esa Segunda RFEF. De los seis equipos que compiten en esta segunda fase, los dos primeros tendrán su billete asegurado, y los cuatro restantes se medirán en un play off.

En todo caso, el éxito del Ciudad de Lucena es mayúsculo, ya que por segunda vez consecutiva aspirará a una plaza en lo que tradicionalmente se ha considerado la Segunda B, tras quedar el pasado verano a un paso de lograrlo en la final ante el Betis Deportivo. Ahora, con 36 puntos, líder momentáneo del 10B y clasificado para la segunda fase, el objetivo del equipo celeste es sumar los máximos puntos posibles para hacer su sueño realidad.

El presidente de la entidad celeste, Jorge Torres Chicano, se muestra feliz por el objetivo alcanzado, pero aspira a obtener el ascenso finalmente en el mes de mayo.

-¿Qué supone para el club haberse clasificado para la segunda fase de ascenso a falta de tres jornadas?

-Para el club supone un paso más para la consecución del objetivo que nos hemos marcado esta temporada, que no es otro que el ascenso de categoría.

-¿Ve opciones claras de ascenso en esos seis partidos de ascenso?

-Tal y como está montado este año el formato de competición, se premia a los equipos mejores clasificados en la primera fase y eso, por la clasificación que tenemos en la actualidad, nos da permiso para soñar con el ascenso, pero no nos podemos olvidar que vamos a tener a tres rivales del otro Subgrupo 10 de Tercera de mucha entidad. También pelean por el mismo objetivo que el nuestro. En cuanto a lo deportivo, veo un equipo muy sólido y con muchísimo compromiso, además de jugadores y cuerpo técnico con muchas ganas de ascender con el Ciudad de Lucena.

-¿Qué le pide a la afición de cara a la recta final del campeonato?

-A la afición, le pido apoyo, que esté con su equipo y lo lleve en volandas en este tramo final de la liga regular y en la segunda fase. La afición de Lucena ha demostrado en diferentes ocasiones de la historia del fútbol en nuestra ciudad, que es de otra categoría y que cuando se lo propone es capaz de llevar a su equipo donde quiera. Si conseguimos el ascenso, será un hito histórico para el club, para la ciudad, pero, sobre todo, para nuestra afición, que lleva años creyendo en el proyecto y se lo merece.

-El coronavirus ha afectado también al fútbol, en especial en esta categoría. ¿Cómo se encuentra la situación económica de la entidad?

-Efectivamente, este dichoso virus ha afectado a todo en general y en el fútbol amateur aún más, en el que el fundamento de los presupuestos de los equipos se basa en cajas de cantina y taquillas. En el Ciudad de Lucena, elaboramos un presupuesto real ajustado y bajándolo con respecto a la temporada pasada, previendo que posiblemente en el 50% de los partidos de esta temporada no iba a haber público en el estadio. Por suerte el club goza de salud económica y con deuda cero, fruto del trabajo de todos estos años atrás y del presente.

-¿La directiva se ha planteado ya renovar al cuerpo técnico?

-En este momento todos (directiva, cuerpo técnico y jugadores) estamos centrados en un solo objetivo, que no es otro que el de conseguir el ascenso. Sabemos que el trabajo de David y Dimas Carrasco no pasa desapercibido para muchos clubs de nuestro país y que seguramente tendrán ofertas, pero creemos que no habrá ningún problema a la hora de negociar con ellos y cerrar la renovación.