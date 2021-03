Sí que pasaron «cosas» en torno al Córdoba CF en la jornada 17, aunque no las deseadas. A pesar de ello, el entrenador blanquiverde, Pablo Alfaro, aseguró tras la victoria en el Santo Domingo que volverán «a pasar cosas» en la última jornada liguera, a la que llega su equipo con el lastre de demasiados deberes sin hacer en el pasado, de ahí que se encuentre en una situación que es bien conocida en la historia cordobesista.

La primera que ha de ocurrir es la victoria del Córdoba CF sobre el Betis Deportivo. La mirada se va directamente al Jesús Navas, en donde el Sevilla Atlético recibirá al Yeclano Deportivo, pero nada de lo que pase allí tendrá peso en caso de que el equipo de Pablo Alfaro no consiga imponerse al verdiblanco, único de los implicados -hay que recordarlo- que depende de sí mismo. Los de Manu Ruano tienen garantizado un puesto entre los tres primeros en caso de imponerse a El Arcángel, algo que no les resultaría extraño. El Betis Deportivo solo ha perdido un partido como visitante en lo que se lleva de temporada y lo perdió en la primera jornada, precisamente en Santo Domingo, por 3-0. A partir de ahí, en los otros siete encuentros lejos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el Betis Deportivo empató cinco encuentros y ganó dos. Hay que recordar que el empate en Córdoba también es vale, siempre que el Sevilla Atlético no gane al Yeclano Deportivo. Así, los de Ruano ganaron en Lorca y en el Enrique Roca Murciano, mientras que sacaron un punto en Yecla, en Granada, en Linares, en el BeSoccer La Condomina y en su última salida, precisamente, en el Jesús Navas. Por su parte, el Córdoba CF solo ha sacado 12 puntos en sus ocho encuentros en El Arcángel, en donde ganaron el Yeclano Deportivo y el Sevilla Atlético y arrancaron un punto el UCAM Murcia, el Recreativo Granada y el Real Murcia. Así, los blanquiverdes solo han ganado tres partidos, de los que solo en uno lo hizo holgada y tranquilamente: el 4-0 al CD El Ejido.

A pesar de las sensaciones, con las cifras frías, el Córdoba CF ronda el 20% de opciones de terminar entre los tres primeros clasificados, según datos de @LaLigaennumeros. De las 243 combinaciones que se pueden dar en esa última jornada, en torno a 50 meten a los blanquiverdes en la siguiente fase de candidatos a pelear por el ascenso a Segunda A.

El Sevilla Atlético, mal local

En todo caso, hay que mirar a Sevilla, en donde los cordobesistas necesitan de un buen resultado del Yeclano, siempre y cuando logren imponerse a los béticos. Seis de los once puntos que suman los azulgranas los consiguieron lejos de La Constitución y la mitad de ellos, en El Arcángel. Pero ojo, dos de las tres igualadas las consiguieron en campos difíciles, a priori: Linarejos y la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El otro punto lo lograron en su visita a Lorca. Por su parte, el Sevilla Atlético tiene los mismos números locales que el Córdoba CF. Solo ganó tres partidos de los ocho jugados en el Jesús Navas: al Lorca Deportiva, al Recreativo Granada y, tristemente, al Córdoba CF. Sin embargo, cayeron ante el Linares Deportivo y el UCAM Murcia y empataron ante El Ejido, el Murcia y el Betis Deportivo.

Por lo tanto, vistas las trayectorias de unos y otros, parece más factible en principio esperar un buen resultado del Yeclano Deportivo en Sevilla que uno del Córdoba CF ante el Betis Deportivo, de ahí que se haga más importante que nunca asimilar el próximo domingo el choque ante los de Ruano como la final que es. Todo indica que en Sevilla sí que pueden pasar «cosas», vista la línea mostrada por el filial sevillista en el Jesús Navas a lo largo de esta primera fase y a esos partidos del Yeclano en casa de los mejores del Subgrupo. El reto será, para el Córdoba CF, su victoria en casa.