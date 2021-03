El viaje, el increíble viaje de Pedri no tiene fin. Luis Enrique también ha quedado cautivado por el excelente rendimiento del joven centrocampista, de 18 años. Y lo ha citado para el triple duelo que tendrá la selección española (jueves 25 ante Grecia, domingo 28 en Georgia y miércoles 31 ante Kosovo), correspondientes a la fase de clasificación del Mundial de Catar-2022.

"Hemos visto que Pedri tiene las condiciones ideales en el centro del campo para poder hacer un buen papel en defensa y en ataque. Tengo muchas ganas de verlo con nosotros y en nuestro contex", ha indicado Luis Enrique sobre el chico que ha maravillado a Koeman.

"Es un jugador ambicioso, pero tiene una gran tranquilidad y un gran equilibrio, con la gran humildad que muestra. Se coloca de manera espectacular. Nos puede aportar muchas cosas. Y quiero destacar el gran equilibrio defensivo y ofensivo que tiene", ha comentado el seleccionador, quien se ha llevado a seis jugadores de la selección sub-21.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Hemos visto que Pedri tiene las características para poder hacer un buen papel en defensa y en ataque".



➡️ "Es un jugador ambicioso, pero tiene una gran tranqulidad y un gran equilibrio".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/Po6wfLZ4zc — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2021

"Aprovecho para pedirle disculpas a Luis porque le quito jugadores y tiene que ir trabajando así", ha dicho Luis Enrique sobre su colega De La Fuente, seleccionador sub-21. "Me da igual la edad que tengan, depende solo de su rendimiento. Mentiría si dijera que yo desde la absoluta esté intentando hacer una cantera porque yo solo me ciño al rendimiento", ha subrayado el técnico asturiano.

Pero en esa relación hay muchas novedades más, comenzando por Robert Sánchez, el portero del Brighton (23 años, que ocupa el lugar de Kepa, el guardameta del Chelsea. En la defensa, la gran noticia es la inclusión de Pedro Porro, el exjugador del Girona, que está brillando como lateral derecho en el Sporting de Portugal.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Robert Sánchez es un portero que aparece esta temporada en la Premier League. Es joven y con mucha proyección".



➡️ "Es un jugador interesante y tenemos ganas de verle en la @SeFutbol".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/XT1hksksKb — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2021

En el medio campo, emerge la figura de Pedri, mientras Bryan Gil, el delantero que tiene cedido el Sevilla al Eibar, se cuela en esa rejuvenecida lista que ha facilitado Luis Enrique, señal de hacia dónde van sus planes de cara a la próxima Eurocopa.

Y continúa llevándose a Eric García, el joven central del Manchester City, a pesar de que no entra últimamente en los planes de Pep Guardiola, asumido como tiene el técnico de que quiere jugar la próxima temporada en el Barça. "Eric García no está jugando mucho, pero es debido a una situación profesional. Pero nosotros tenemos una confianza ciega en él y considero que puede ayudarnos mucho en la selección".

Ese momento en el que te dicen que vas con tu selección absoluta ⁦@SeFutbol⁩. Grande ⁦@11BryanGil⁩ 👏👏👏 pic.twitter.com/yzeIkp4cgY — SD Eibar (@SDEibar) March 15, 2021

En ese sentido, no se fija tampoco en los equipos en qué juegan sus futbolistas. "No me fijo en eso. No selecciono intentando agradar, o intentando que vayan más. No sé de qué club vienen más", ha dicho cuando le han recordado que solo hay uno del Madrid en esa relación. "¿Del Barça, tres? Ha coincidido. No me fijo en eso, me es indiferente".