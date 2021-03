Pablo Alfaro, entrenador del Córdoba CF, atendió a los medios de comunicación en la previa del decisivo encuentro frente al CD El Ejido 2012 (domingo, 17.00 horas). El míster aragonés indicó, nada más empezar la comparecencia, que los posibles cambios planteados en el once no suelen realizarse "en función del rival", sino más bien "atendiendo al plan de partido que se tiene". El grupo posee "un modelo más o menos fijo y coherente" y depende de muchos factores, como por ejemplo "el estado de forma de los jugadores, el momento en el que llegan o lo que puede hacer daño al contrario", explicó. Alguna variación, confirmó, se hará pero "no tienen que ser muchas".

Durante su etapa como cabeza visible del proyecto cordobesista, Alfaro no repitió en ningún momento alineación de partida. "Me gusta tener a toda la plantilla enchufada, para objetivos ambiciosos no te sirve con 12 o 13 futbolistas", subrayó. "Buscamos que los que estén en el campo sean los que te pueden dar el mejor nivel", aseveró. Ante el Real Murcia fueron cinco las modificaciones, una circunstancia que no tiene que repetirse. "El objetivo global es intentar contar con el mayor número de componentes con la activación ideal para competir, después ya se puede decidir".

El maño recalcó que "si jugáramos 11 o 12 siempre, la pregunta sería que por qué no se rota". Añadió que "tenemos que saber la plantilla que hay, el estado físico, el ritmo que tienen y los años que tenemos para valorar bien y hacer onces competitivos".

Sobre la citación de Miguel de las Cuevas y Thierry Moutinho, los dos descartes frente al Real Murcia, Alfaro recalcó que "siempre hay que buscar el beneficio del equipo", lo que no significa que vuelvan a quedarse fuera nuevamente. De hecho, el Córdoba CF tendrá la baja segura de Carlos Valverde, por sanción, e Isaac Becerra, por lesión, y esperarán hasta el final a Moussa Sidibé. "Se tuvo que retirar por un golpe y ha entrenado muy poquito esta semana", motivo que retrasará la decisión hasta el mismo sábado. En lo concerniente al papel de Ricardo Visus en la última sesión de trabajo, el preparador resaltó que está haciendo "una buena campaña con el filial" y los motivos de su presencia con el primer bloque se debían a "motivos del guion".

Buscar jugadores "fuertes mentalmente"

En El Ejido, el objetivo será "ver a un Córdoba que vaya a por los tres puntos y que juegue un buen partido de fútbol con sus armas", ya que lo que se logre sobre el verde será "cada vez más importante". La clave en Santo Domingo se focalizará en "ser reconocibles, un equipo que quiera ir a por el partido y que tenga el vigor como para mostrárselo al rival con respecto". El vestuario deberá "imponer sus virtudes", algo que facilitará "conseguir los puntos dentro de la igualdad tremenda" reinante.

Para el decisivo duelo del próximo domingo harán faltas futbolistas, además de al 100% físicamente, "fuertes mentalmente" para que los errores "no afecten en demasía". El club no puede "lamentarse mucho tiempo por cualquier situación en el campo y hay que estar preparados para una batalla futbolística compitiendo lo mejor posible". No tendrán cabida "las desconexiones, tristezas y apesadumbramientos porque te hacen competir peor, tener más miedo y es más difícil rendir", explicó.

Las dudas en torno al rol de Javi Flores provocaron la cuestión al míster. "Tiene su importancia, su trayectoria y miramos el presente y lo que puede aportar cada futbolista desde el once y el banco". El de Fátima tuvo momentos "de poca continuidad, lesiones y situaciones que eran menos propicias", pero actualmente "está bien". De su compromiso no se duda y el cordobés "quiere aportar todo lo que tiene y estamos para medir todo eso y que lo aporte cuando consideremos oportuno". Asimismo, pidió que no se le diera "más trascendencia" al asunto y recordó que "cuando Javi no está, lo hará otro compañero dentro de la competencia de la plantilla".

El Ejido, un incómodo rival

El siguiente contrincante será un CD El Ejido 2012 que pelea "por no meterse en el grupo de descenso a Tercera División", algo que "te atenaza". Desde la llegada del nuevo entrenador -Juan Francisco Alcoy- firmaron "resultados muchos más ajustados" y es un equipo "un poco más táctico". Llegarán al choque con dos bajas relevantes como las de Toni Arranz, al que dirigió en el Ibiza, y Cristian Moreno, por sanción. "Espero un partido durísimo, los tres puntos son muy importantes para los dos equipos pese a tener objetivos diferentes". Así pues, volvió a reseñar que "la igualdad es la que es y esa es la intención con la que nos esperarán".

Por último, Alfaro comentó que el peor enemigo del Córdoba CF "no debería ser" el propio Córdoba. "Por momentos puede llegar a parecer, aunque nuestros rivales tienen camisetas diferentes y objetivos diferentes". Por ello deberán "competir y jugar al fútbol lo mejor que podamos y sepamos, abstraernos muy mucho de lo que no pueda ayudar de la mejor manera posible y centrarnos en entrenar, cuidarnos y competir los partidos al máximo nivel con nuestras armas, las que tenemos, que son suficientes para ir a El Ejido con respeto y que se note que queremos ganar".