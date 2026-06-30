Casa Museo Guadamecí Omeya: dos décadas de historia, arte y legado califal

La Casa Museo Guadamecí Omeya se ha consolidado como un referente artístico, cultural y turístico de Córdoba. Nació como un proyecto especializado y, con el paso del tiempo, se ha convertido en un punto de encuentro para historiadores, amantes del arte y curiosos de todo el mundo, donde convive la tradición y el arte contemporáneo.

«Cumplir 20 años es un auténtico triunfo y un orgullo inmenso»

«El origen del museo reside en la necesidad de devolver a Córdoba una de las manifestaciones artísticas más gloriosas y exclusivas de la época del Califato: el guadamecí omeya. Tras años de rigurosa investigación y el deseo de dotar a nuestra ciudad de un espacio único en el mundo, dedicado a recuperar esta técnica sobre piel, abrimos las puertas en pleno casco histórico», explica José Carlos Villarejo, responsable del espacio.

José Carlos Villarejo, responsable del espacio. / Carlos de la Fuente

Un recorrido por la Córdoba califal

«Quien cruza nuestras puertas realiza un viaje en el tiempo, directo al esplendor de la Córdoba califal», añade. Y es que los visitantes pueden disfrutar de una colección museística de guadamecíes, realizada con técnicas de plateado, dorado y policromía sobre piel. Además, tienen la oportunidad de descubrir el proceso que hay detrás de cada obra de arte.

Interior de la Casa Museo. / José Carlos Villarejo

Proyección nacional e internacional El nombre de Córdoba y este arte guadamecí están presentes en exposiciones nacionales e internacionales, conferencias, ferias de arte, museos y colaboraciones con instituciones culturales de diversos países.

La Casa Museo celebra su 20 aniversario

Pasión, resistencia y entrega absoluta, tres palabras que definen la trayectoria de la Casa Museo Guadamecí Omeya. «Cumplir 20 años es un auténtico triunfo y un orgullo inmenso. Este aniversario es la confirmación de que el esfuerzo ha valido la pena y de que el guadamecí omeya ha recuperado de forma definitiva el lugar que le corresponde en el mapa cultural cordobés», detalla el artista.

Actividad celebrada durante el 20 aniversario. / Casa Museo Guadamecí

Para celebrar este vigésimo aniversario, el museo ha diseñado un programa cultural que se extiende durante todo el año, hasta el mes de diciembre. Todas las actividades son gratuitas y, las reservas, se pueden gestionar a través de su web e instagram. Este proyecto conmemorativo cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba.

Programación Ciclo de ‘Domingos de Museo’. Programa mensual de visitas guiadas a la Casa Museo y al taller.

Programa mensual de visitas guiadas a la Casa Museo y al taller. Rutas patrimoniales. Conecta el Patrimonio Inmaterial del cuero decorativo cordobés con las cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad.

Conecta el Patrimonio Inmaterial del cuero decorativo cordobés con las cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad. Encuentros y seminarios profesionales. A nivel académico, el acto central tendrá lugar en octubre. Las jornadas contarán con la participación de expertos académicos e instituciones para debatir sobre la conservación y el futuro de las técnicas.

A nivel académico, el acto central tendrá lugar en octubre. Las jornadas contarán con la participación de expertos académicos e instituciones para debatir sobre la conservación y el futuro de las técnicas. Exposiciones y proyección internacional. Bajo el nombre de ‘Córdoba fuera de nuestras fronteras’, esta celebración se inició el pasado mes de enero con muestras específicas, siguiendo la estela de los grandes hitos del museo como la exposición inmersiva Lantern, presentada en el Art Museum de Sharjah.

Bajo el nombre de ‘Córdoba fuera de nuestras fronteras’, esta celebración se inició el pasado mes de enero con muestras específicas, siguiendo la estela de los grandes hitos del museo como la exposición inmersiva Lantern, presentada en el Art Museum de Sharjah. Campaña de reconocimiento institucional. De forma paralela, se está llevando a cabo una campaña para conseguir el apoyo institucional y de la comunidad cordobesa. El objetivo es que las técnicas del guadamecí y del cordobán sean reconocidas formalmente como Patrimonio Inmaterial.

Conociendo al artista: un viaje por el legado de José Carlos Villarejo

Villarejo ha recogido el testigo de su tío, Ramón García, quien realizó una investigación histórica y técnica para descifrar los secretos del guadamecí original.

José Carlos Villarejo en la Casa Museo. / Carlos de la Fuente

Para entender el presente, revivamos la historia. ¿Cómo se inicia José Carlos Villarejo en el mundo del arte?

Mi vinculación con el arte nace desde una vocación muy temprana, alimentada por la sensibilidad hacia la historia, el dibujo y las texturas. Crecer en una ciudad como Córdoba te empapa, inevitablemente, de un misticismo estético especial. Desde joven supe que mi camino estaba ligado a la creación, pero fue el descubrimiento de las infinitas posibilidades de la piel como lienzo lo que definió mi destino artístico por completo.

La técnica del guadamecí califal, perdida durante siglos, fue recuperada por su maestro y tío, Ramón García Romero. Hoy perdura gracias a su labor artística, ¿no es así?

Así es. Mi tío, Ramón García Romero, realizó una labor titánica de investigación histórica y técnica para descifrar los secretos perdidos del guadamecí original. Recoger su testigo ha sido la mayor responsabilidad y el mayor honor de mi vida. Continuar su legado, mantener la pureza de la técnica y, a la vez, aportar mi propia visión artística contemporánea es lo que permite que este arte no sea una pieza muerta en un libro, sino una tradición que late con fuerza en el siglo XXI.

Exterior de la Casa Museo. / Carlos de la Fuente

Esta labor de investigación y recuperación conformaron la creación de la Casa Museo del Guadamecí Omeya. Y ya se cumplen 20 años. ¿Qué supone para usted?

Para mí, mirar atrás y ver estos 20 años supone una profunda emoción y una inmensa gratitud. Significa ver materializado un sueño que muchos veían imposible al principio. Saber que he dedicado dos décadas de mi vida a salvaguardar una parte esencial del alma de Córdoba, y ver la cara de asombro de los visitantes que descubren este arte por primera vez, es la mayor recompensa que un artista y un investigador puede recibir. Nos da la fuerza necesaria para seguir creando otros proyectos profesionales como es mi próxima web personal, aun en desarrollo, que mostrará mis últimas creaciones artísticas para su venta y la nueva tienda online del museo, así como otros detalles más.

«Quien cruza nuestras puertas realiza un viaje en el tiempo, directo al esplendor de la Córdoba califal»

Mantener vivo un oficio histórico requiere una gran labor de adaptación, pasión y transmisión de conocimientos. ¿Por qué es tan importante proteger este patrimonio?

Proteger el guadamecí y el cordobán es una necesidad urgente porque no estamos hablando de una simple manifestación artística y artesanal, sino de un Bien del Patrimonio Histórico e Inmaterial de valor universal que define la identidad de Córdoba. Mantener vivo este oficio requiere pasión, pero sobre todo una labor rigurosa de transmisión de unos conocimientos que estuvieron al borde del olvido.

La importancia de proteger este patrimonio radica en tres aspectos técnicos y culturales fundamentales: singularidad histórica y técnica, salvaguarda del conocimiento vivo y valor científico y antropológico.

Por todo ello, la declaración de estas técnicas como Patrimonio Cultural Inmaterial no es un título honorífico, es la herramienta jurídica y social imprescindible para blindar nuestro legado frente al olvido y la producción industrial, asegurando que Córdoba siga siendo la capital mundial de este arte milenario. Y, de poder avanzar de manera conjunta, hacia una mejoría en la calidad de nuestra industria artesanal, artística, cultural y turística.

Casa Museo Guadamecí cumple 20 años. / José Carlos Villarejo

Detrás de un artista y de un proyecto tan exigente como este museo, siempre hay un pilar humano. ¿A quién le debe José Carlos Villarejo el poder celebrar, hoy, estos 20 años de trayectoria?

Este vigésimo aniversario de la Casa Museo y todo lo que soy como artista no me pertenecen solo a mí, son el fruto de un esfuerzo compartido con las personas que amo. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo incondicional de mi familia.

Quiero agradecer de todo corazón a mi esposa, Alicia, por ser mi compañera de vida, mi aliento constante y el pilar sobre el que se sostiene mi día a día, su generosidad y su amor hacen que el camino sea transitable. A mi hijo, Guillermo, que con su mirada y su presencia me inspira a dejar un legado que valga la pena y me recuerda cada día lo que verdaderamente importa. A mis padres, que sembraron en mí la sensibilidad, los valores y la constancia necesaria para abrazar una vocación tan singular, y al resto de mis familiares y amigos que, de una forma u otra, han creído en mi locura artística desde el primer momento.

Un artista necesita estudio y horas de trabajo, pero sobre todo necesita raíces y un refugio donde cobijarse. Ellos son mi refugio. Si hoy sigo moldeando la piel y haciendo brillar mi guadamecí, es gracias al amor, la paciencia y la fe que todos ellos han depositado en mí a lo largo de estos años.