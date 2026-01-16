La Casa Museo Guadamecí Omeya celebra sus 20 años abriendo sus puertas a los cordobeses

La Casa Museo Guadamecí Omeya, único espacio museístico del mundo dedicado a la recuperación de las técnicas califales del cuero, conmemora sus 20 años de trayectoria (2006-2026) con una programación especial dirigida a la ciudadanía. Bajo el lema 20 Años de Legado Museístico Vivo, el museo invita a los cordobeses a redescubrir un oficio histórico que forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

La iniciativa busca romper la distancia entre el patrimonio y los residentes, reivindicando que el guadamecí y el cordobán no son únicamente un reclamo turístico, sino un arte vivo que pertenece a Córdoba y a su historia colectiva.

Con el objetivo de facilitar la participación y garantizar una experiencia de calidad, la Casa Museo actualizará y anunciará su programación de forma trimestral, permitiendo a los vecinos conocer con antelación las actividades previstas e inscribirse a lo largo del año. El programa arranca con dos propuestas centradas en la experiencia directa y sensorial del patrimonio.

La Casa Museo Guadamecí Omeya celebra su 20º aniversario / CÓRDOBA

Ciclo Domingos de Museo: una experiencia patrimonial inmersiva

El ciclo Domingos de Museo se trata de una experiencia de mediación patrimonial en la que los participantes recorrerán las cinco salas del museo y accederán al Taller Vivo, donde podrán presenciar demostraciones técnicas en directo.

Los asistentes podrán conocer de cerca los procesos artesanales del guadamecí, observar los trabajos de dorado y ferreteado, oler materiales como la badana y la vaquetilla, y comprender la complejidad de un oficio transmitido durante siglos.

Fechas: Domingo 25 de enero, domingo 15 de febrero y domingo 15 de marzo

Domingo 25 de enero, domingo 15 de febrero y domingo 15 de marzo Hora: 11.00 horas

11.00 horas Aforo: Máximo 15 personas por grupo

Primera Ruta Patrimonial: La Geometría Sagrada

En marzo se estrenará la primera de las Rutas Patrimoniales bajo el título La Geometría Sagrada. Este itinerario urbano conectará la Casa Museo con la ciudad, explorando la relación estética entre los atauriques de la Mezquita-Catedral y Medina Azahara y los diseños geométricos presentes en los guadamecíes, llevando el museo al espacio público.

Debido al carácter exclusivo de las actividades y a su aforo limitado, es imprescindible realizar reserva previa. Las personas interesadas pueden solicitar su plaza enviando un correo electrónico a: info@guadameciomeya.com

En busca del Patrimonio Cultural Inmaterial

Dirigida por el artista José Carlos Villarejo, la Casa Museo Guadamecí Omeya ha trabajado durante dos décadas no solo en la exhibición de piezas, sino en la protección de la cadena operativa completa de un oficio en riesgo de desaparición. Desde la dirección del museo señalan que este aniversario supone "una inversión en el futuro cultural de Córdoba", con el objetivo de reforzar el orgullo de pertenencia y el conocimiento de un saber hacer que definió la identidad industrial y artística de la ciudad desde el siglo X.

La programación del 20º aniversario constituye también la base de un objetivo mayor: lograr que el Guadamecí y el Cordobán sean reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que supondría una "quinta declaración", para Córdoba.

Como culminación del aniversario, se celebrará un Seminario Científico de alto nivel, con la participación de expertos de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada y organismos internacionales como ICOMOS. Este encuentro permitirá validar históricamente el valor cultural del oficio y establecer el estado del arte necesario para la presentación del expediente ante la UNESCO.

Con estas jornadas de puertas abiertas, la Casa Museo Guadamecí Omeya invita a los cordobeses a convertirse en embajadores activos de uno de los tesoros patrimoniales más singulares de la ciudad.