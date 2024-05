Todo sobre la Noche Blanca del Flamenco 2024: artistas, horarios y ubicaciones

Desde el quejío de José Mercé a los acordes de rock andaluz de Derby Motoreta´s Burrito Kachimba pasando por figuras como Antonio Carmona o Israel Fernández. Hasta nueve artistas componen el cartel de la Noche Blanca del Flamenco en la próxima noche y madrugada del 15 al 16 de junio. Un año más, y ya van 15, Córdoba fusionará el arte flamenco con los lugares más emblemáticos de la ciudad, todo ello bajo "un variado surtido de propuestas musicales asequibles para todos los paladares", como ha comentado la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás.

Programación

Un año más la cita comenzará desde la plaza de Las Tendillas, José Mercé será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la Noche Blanca a las 22.30. Más tarde, a las 00.00 será el turno de Gerardo Núñez, uno de los grandes maestros de la guitarra, que actuará junto a la bailaora Carmen Cortés en el mágico Patio de los Naranjos.

Desde la plaza de San Agustín, también a la media noche, se podrá disfrutar del cantaor Israel Fernández, una de las figuras más esperadas por el público. En el entorno de la Calahorra, a las 01.00 de la mañana será el turno de la cordobesa Mercedes de Córdoba, ganadora del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 2013, y galardonada en el festival de Jerez. Los más nostalgicos podrán disfrutar de la Familia de Leyendas, Bambino, Manzanita y Chiquetete, que tendrá lugar en la plaza Conde de Priego a las 01.30 de la mañana. Próximo a este escenario, desde la plaza de la Corredera estará el gran Antonio Carmona, rodeado de parte de su familia, será a las 02.30.

Como no podía ser de otra manera, tampoco faltará el hermanamiento del flamenco con ritmos y sonidos de la ciudad de la tres culturas, en esta ocasión el protagonista será el guitarrista José Manuel Tudela que se fusionará flamenco con música árabe desde el Compás de San Francisco, comenzará a las 03.00 de la mañana. Llegando a la recta final de la noche, aún aguardan dos citas fuertes, el cante de Pedro el Granaíno, acompañado por el guitarrista cordobés Antonio de Patrocinio, en la plaza del Potro a las 03.30 y la traca final, que llegará con el rock de la banda Derby Motoreta´s Burrito Kachimba, el aclamado grupo en el actual panorama musical nacional, cerrarán la noche desde los jardines del Alcazar de los Reyes Cristianos a las 05.30 de la mañana.

"Cualquier cantaor quiere estar"

A la presentación ante los medios en la Posada del Potro han acudido algunos de los artistas que conforman el cartel, quienes han dado alguna pincelada de sus próximas actuaciones. "Para cualquier cantaor la Noche Blanca es una fecha referente donde cualquier quiere estar", ha destacado Pedro el Granaíno, quien guarda un grato recuerdo de la ciudad, ya que el segundo puesto en el Consurso Nacional de Córdoba "fue un ante y después en mi carrera". Desde la Plaza del Potro el artista vendrá con su propio espectáculo Granaíno Jondo. Por su parte, Mercedes de Córdoba, quien afirma que "cada vez que toca bailar en casa los nervios son especiales", montrará su recital Sin Más, que va cambiando según el entorno, "poco antes de que llegue el día elegiremos qué palos nos apetece mostraros, desde el alma y corazón", explica la cordobesa. Por último, Gerardo Núñez, hará un espectáculo vanguardista conservando las raíces, donde se une "el cante más artesanal con las armonías más modernas", el guitarrista, ha reconocido que "empecé mi carrera artística desde aquí, cada vez que vengo a Córdoba vuelvo a casa", y explica que en la actualidad, "la música contemporánea española tienen nombre y apellidos, y se llama guitarra flamenca de conciertos, y en su desarrollo Córdoba ha sido un pilar fundamental".

Poca presencia femenina

Tras conocer los nombres que conforman el cartel de la nueva edición de La Noche Blanca, varios colectivos y partidos han salido a denunciar la escasa presencia de mujeres en la programación. El Fórum de Política Feminista de Córdoba denunció a través de la vocal en el Consejo Municipal de las Mujeres, Carmen Flores, la escasa presencia, ya que solo Mercedes de Córdoba encabeza alguno de los nueve espectáculos. A esta denuncia, se ha sumado el partido socialista que afirma que "se vuelve a demostrar que la igualdad entre hombres y mujeres es una asignatura pendiente para el gobierno municipal".

Ante ello, la delegada de cultura, Isabel Albás, ha precisado que "no es sencillo montar un cartel de personalidades tan espectaculares como las que tenemos aquí y las que hemos tenido durante la 15 ediciones", también ha afirmado que sobre el escenario "dentro de los diferentes palos hay también mujeres que están al lado de los artistas, si hacemos un análisis de estos 15 años las mujeres han estado presentes". Por último, siguiendo estas mismas líneas, ha matizado que "no es fácil encajar con la agenda de los artistas, y que puedan estar aquí concentrándose todos en nuestra ciudad, no es fácil, y si se analiza, nosotros apostamos exactamente igual por hombres y mujeres".