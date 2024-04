La 'Feria de Abril' de Córdoba bate récord de casetas con 48 editoriales y librerías instaladas en el Bulevar

Mientras la Feria de Mayo parece menguar año a año en número de casetas, la Feria de Abril de Córdoba, la del libro, no deja de crecer y este año se ha batido el récord histórico en número de estands, pasando en un año de 38 a 48 librerías y editoriales, que estarán presentes en el Bulevar Gran Capitán del 19 al 28 de abril promocionando y vendiendo (con un 10% de descuento, no lo olviden) las novedades impresas esta temporada.

El incremento de las ventas y número de visitantes registrado en la última edición, más de 22.000 personas pasaron por sus calles, ha animado al sector a sumarse a la que ya constituye la cita cultural más longeva de la ciudad, según ha indicado este miércoles la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Albás.

De los participantes, casi un 50% son librerías locales y un 25% editoriales cordobesas. En las casetas, habrá diversión y lectura para todos los públicos, incluidos los más pequeños que son un tarjet destacado de los libreros y de la Delegación Municipal de Educación del Ayuntamiento de Córdoba, encabezada por Narci Ruiz, empeñada en fomentar la lectura en las edades más tempranas. para ello, se ha diseñado una atractiva oferta dirigida al público infantil y familiar que combina las presentaciones de libros específicas para ellos y las actividades lúdicas, con representaciones teatrales principalmente.

Feria del Libro infantil y juvenil

El horario de mañana de la Feria del Libro de Córdoba está enfocado a los escolares. Más de 560 alumnos y 45 profesores de 16 centros de Córdoba pasarán por el Bulevar Gran Capitán para participar en las actividades programadas por Educación, aunque desde el sábado 20 ya habrá posibilidad de acudir en familia a pasacalles y teatro de marionetas desde las 11.30 horas.

También hay previstas durante el fin de semana por la mañana presentaciones de autores de ficción infantil y juvenil, con autores como Pablo Medina (La brigada del muy radiante amanecer. La fortaleza blanca), Pedro León (Viajes interestelares. Historia de las sondas Voyager) o Mercedes Ron, con varios títulos. El domingo 21, será el turno de Teatro de las Maravillas a las 11.30 horas, que representará El patito feo con marionetas, tras lo cual firmará libros Azahara Palomeque (Huracán de negras palomas) y Virginia Luque Gallegos (Los sabios de Qurtuva). Por la tarde, el público adulto y juvenil tiene una cita con Rayden, el músico rapero escritor, que presenta Votos en contra.

De lunes a viernes, los escolares estarán presentes en los Encuentros con autores y autoras como Nuria Figueras y Anna Fot (La visita, de editorial Kalandraka), Ana Merino con Planesta Lasvi, Ana G. Lartitegui, que presenta La nave de los necios; o Álvaro de la Fuente (Fosforito, un genio de la música), destacado por la concejala Narci Ruiz al ser un autor de Puente Genil cuya obra ilustrada está teniendo mucho éxito porque acerca de un modo ameno y divertido a los jóvenes la visión de un genio y su sueño de ser artista.

La perspectiva inclusiva también se ha tenido en cuenta en la Feria del Libro y el 23 de abril se ha organizado un taller de teatro adaptado para colegios y alumnos de necesidades especiales. El taller titulado Cuenta conmigo correrá a cargo de la compañía del Medio Real y en él participarán 120 alumnos de los colegios Santo Ángel, Europa maría Montessori.

En la presentación de la feria, ha participado el presidente de la asociación de libreros de Córdoba Aplico, José Luis Duval, que ha destacado la implicación del sector en esta feria, lo que ha permitido incorporar a una decena nuevas librerías y editoriales más respecto al año pasado. Según Duval, entre un 20% y un 30% de los ingresos de las librerías se registran a lo largo de la Feria del Libro, pese al descuento del 10% que se aplica, lo cual supone una motivación para estar presentes. El sábado 27 de abril, Aplico entregará los premios del sedundo Concurso de marcapáginas en el espacio Gloria Fuertes.

Encuentro inaugural

El encuentro inaugural no se celebrará hasta el sábado a las 20 horas, a cargo del sacerdo y escritor Pablo D'ors, que conversará con la periodista María José Martínez en el Bulevar del Libro. Entre los autores de más renombre que participan este año figuran Alicia Giménez Bartlett, autora de Petra Delicado, que estará el domingo 21 a las 20 horas en la presentación de su libro La mujer fugitiva; Rodrigo Fresán, con El estilo de los elementos de Random House, que acudirá el sábado 20 al bulevar del Libro; José Ovejero, que estará el martes 23 de abril con Vibración, de Galaxia Gutenberg; Javier Goma, el miércoles 24 a las 19 horas, con la presentación de Universal concreto. Método, antología pragmática y poética de la ejemplaridad; Antonio Monegal el jueves 25, que se encontrará con clubes de lectura a las 19 horas para hablar de Como el aire que respiramos: el sentido de la cultura; y Mónica Zgustova, que se reunirá ese mismo día a las 20 horas también con clubes de lectura, para intercambiar opiniones sobre su obra Soy Milena de Praga, de Galaxia Gutenberg. Sandra Sabatés y Judit Crehuet presentarán en Córdoba su novela gráfica No me cuentes más cuentos el viernes 26.

Montaje de las casetas de la Feria del Libro en el Bulevar Gran Capitán. / Víctor Castro

La feria se cerrará con el domingo 28 con cuatro encuentros destacados a cargo de Diego Magdaleno (Una Feria de cuento), Vanessa Montfort (La hermandad de las malas hijas), Alejandro López Andrada (Un jilguero en el ático) y Xavier Güel, que presentará El triunfo de la múisca. Shostakovich contra Stalin.

Toda la programación de la Feria del Libro de Córdoba 2024

Todos los asistentes a la 49 Feria del Libro recibirán un ejemplar de una edición especial con la breve antología de Juan Valera, coincidiendo con el 200 aniversario de su nacimiento, para que el público de toda procedencia y edad conozca la poesía del autor egabrense.

Toda la programación de la feria se puede consultar en el siguiente link