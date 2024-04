La cantante de folk americana Sarah Lee Guthrie ofrece un concierto en el Palacio de los Angulo

La cantante de folk americano Sarah Lee Guhtrie ofrecerá un recital gratuito en Córdoba el Palacio de los Angulo (calle San Pablo) este jueves 18 de abril a las 21.00 horas. La Fundación Artdecor, que preside el músico Fernando Vacas, dará a conocer su hoja de ruta para lo que resta de 2024 en este acto que contará con la presencia de la artista, nieta del gran activista y compositor Woody Guthrie, uno de los grandes músicos pacifistas que ha dado la historia y todo un referente para grandes compositores como Bob Dylan.

Sarah Lee Guthrie está considerada como una de las mejores cantantes folk de Estados Unidos y viene a Córdoba a desplegar los sonidos de su voz y su guitarra aportando toda la sabiduría de su experiencia y el legado pacifista que representa.

Durante el concierto, se ofrecerá a los asistentes un cava de cortesía a la entrada del evento. Abrirá la velada la inglesa She’s In The Trees. Al tratarse de un aforo limitado, para asistir es necesario inscribirse a través del QR que aparece en el cartel anunciador de la actividad.

Cartel anunciador del evento organizado por la Fundación ArtDecor. / CÓRDOBA

Sobre Sarah Lee Guthrie

Sarah Lee Guthrie proviene de una estirpe familiar que ha marcado la historia del folk protesta americano. Es nieta del gran Woody Guthrie e hija de Arlo Guthrie. Aunque su linaje es innegable, podrías olvidar su apellido y seguirías sintiéndote atraído por la claridad y el alma que esconde su voz. Sarah ha flirteado con la música desde que pisó por primera vez los escenarios de Wolf Trap y Carnegie Hall en 1993, cuando era apenas una adolescente, cantando 'Sailin' Down My Golden River' de Pete Seeger en recintos con entradas agotadas.

Fue más tarde, cuando conoció a su actual marido Johnny Irion -sobrino nieto del novelista John Steinbeck-, cuando comenzó a abrazar su herencia. Mientras trabajaba en sus álbumes en solitario, Sarah Lee Guthrie (2002), Songs from the Dam Farm (2002) y Two Minds (2003), Sarah Lee Guthrie y Johnny Irion hicieron extensas giras por Estados Unidos. En 2004 lanzaron Exploration (New West Records), doce cortes producidos por Gary Louris, guitarrista, cantante y compositor de Mineápolis y miembro fundador de The Jayhawks.

Durante las últimas dos décadas, en la carretera y en el estudio, Sarah y Johnny han dado rienda suelta a su personal sonido folk-rock en una serie de álbumes que han sido aclamados por la crítica.