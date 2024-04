La banda británica Yes anula su concierto en Córdoba y obliga al Festival de la Guitarra a buscar sustituto

La banda británica de rock progresivo Yes ha candelado su concierto en Córdoba, según han informado este martes el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la concejala de Cultura, Isabel Albás, en la rueda de prensa de presentación del Festival de la Guitarra, lo que ha obligado al Ayuntamiento a buscar un sustituto para el Festival de la Guitarra, que se desarrollará del 3 al 13 de julio de este año.

Aunque el nombre no se había dado a conocer oficialmente por el Instituto Municipal de Artes Escénicas, la propia banda lo había anunciado en su página web, aunque finalmente no vendrá a la ciudad. Por este motivo, el concierto de clausura del festival previsto para el 13 de julio en el teatro La Axerquía aún está por confirmar.

Yes es una banda formada en 1968 en Londres que adquirió fama internacional en la década de 1970 erigiéndose como uno de los pilares del género junto a otras como Pink Floyd, Genesis o Kim Crimson, entre otros, con influencias de grupos como The Beatles y The Who.

Europe abrirá el festival

Los que sí estarán en el festival, tal y como estaba previsto, y serán los encargados de inaugurarlo el 3 de julio serán los miembros de Europe, la banda sueca que regresa a esta cita cordobesa (ya estuvieron en el festival en 2018) en su 43 edición de la mano de Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland.

Otro de los platos fuertes de este año para los amantes del rock será Eliot Murphy, el veterano rockero que acaba de cumplir sus 50 años de trayectoria musical, con más de 35 álbumes en su haber, y en plena actividad.