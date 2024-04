«No hay un momento de mi vida que no esté acompañado de una canción»

-‘Entre acordes y cadenas’ cuenta la historia a través de la música, ¿por qué decide mezclar estos dos conceptos?

-En primer lugar porque la música siempre ha acompañado todos los momentos de mi vida, así que para mí tiene una importancia absoluta. Luego, porque siempre he entendido que la historia que nos han contado en casa o nos han contado en el colegio quizás resulte más distinta si en vez de contárnosla nos la cantan, y nos la cantan la voz y la letra de los compositores que en su día crearon las canciones que dieron sentido a ciertos momentos históricos.

-¿Qué ha significado para usted la música en su vida?

-Muchísimo, de siempre he tocado varios instrumentos y no recuerdo un momento de mi vida que no esté acompañado de una canción. De hecho, la frase que encabeza la contraportada del libro es de un poema que hace años me escribía mi padre, ‘la música esconde los siglos, pues con ella se escribe la historia’.

-Además de su conexión con la música, también en el libro se plasma su conexión con Córdoba, donde se habla de Fosforito, la Fuenseca, la Beatillas, ¿qué significa esta ciudad para usted?

-Mi padre es cordobés, al igual que toda mi familia por parte de él. Yo voy mucho a Córdoba y de hecho tengo el carnet de fuensequeño y tanto la Taberna La Fuenseca como la Taberna de Las Beatillas aparecen, como bien has mencionado, en ese capítulo dedicado a Córdoba. Con la parte musical no podía hacer otra cosa que mencionar a Fosforito, así que aprovecho y cuento la historia del II Festival de Cante Jondo, en el que él se hizo con todos los premios del jurado, y aprovecho también para hablar de la evolución del flamenco.

-¿Qué puede esperar entonces el lector de este libro? ¿Por qué le animaría a leerlo?

-Pues se va a encontrar con un punto de vista distinto de la historia. Son relatos cortos basados en canciones, desde relatos de guerra a otros como la historia del ‘La la la’ de Massiel. Además, al principio del libro hay un código QR con un enlace directo a listas de reproducción para escuchar las canciones de las que hablo en el libro al mismo tiempo que uno lee los pasajes que se refieren a ellas. Es una experiencia muy inmersiva, para que vivan la experiencia completa.

-También la portada y los prólogos son muy especiales, ¿no?

-En efecto, y esto es algo que me hace especial ilusión. Las portadas, tanto en la edición en castellano como la edición en catalán, son dos lienzos de Luis Eduardo Aute que me ha cedido su hijo Miguel. Luego, el libro cuenta también con la colaboración de ocho cantautores tanto de España como de Iberoamérica en los prólogos, donde hablan de lo que para ellos ha representado la música; así, el libro se convierte en un concierto sobre la historia y les estoy muy agradecido a todos: Pablo Guerrero, Luis Gómez-Escolar, Lluis Llach, Paco Múñoz, Adolfo Cedrán, Katia Cardenal, Manuelcha Prado y Gerardo Pablo.

-¿Cómo se siente con esta obra tan cuidada y trabajada, ya por fin fuera, para disfrute de todos?

-Pues la verdad que yo lo recibí hace poco y desde luego que estoy más que satisfecho y contento. Es una obra desde un punto de vista ya simplemente estético muy reseñable, hecho por el que tengo que dar gracias a la editorial Mankell.

-¿Tiene previsto presentarlo en Córdoba?

-Por supuesto, no creo que pueda ser este año porque ya tengo varias presentaciones agendadas pero en Córdoba seguro que lo presentaré porque voy mucho allí y, además, es una ciudad de la que hablo. Además, las presentaciones van a ser musicales y vendrán amigos músicos a los que incluso yo acompañaré a la guitarra.

