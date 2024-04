Boabdil, el último rey nazarí preso en Córdoba, y el misterio de su silla

Hace casi 541 años que el último sultán del reino de Granada, conocido por los cristianos como Boabdil el chico, cayera preso en la Batalla de Lucena (Córdoba) y aún hay cuestiones sin resolver sobre la verdadera historia de un monarca al que persiguió su fama de pusilánime, que fue manipulado por su madre, Aixa, y asediado por su padre y su tío El Zagal. El historiador Francisco Durnes ha dedicado varios años de su vida a estudiar la figura del último rey nazarí de Granada, y este sábado a las 12.30 horas expondrá en el Palacio de Viana el resultado de sus últimas pesquisas sobre la silla de montar que se expone en el salón de tapices del monumento, un objeto singular que se dice que perteneció a Boabdil y cuyo misterio desvelará a los asistentes a la conferencia.

«El equipo del Palacio de Viana, formado por graduados en Historia del Arte y coordinados por el doctor Francisco Carmona, llevamos nueve meses investigando la silla de Boabdil», explica Durnes, «en mi ponencia, expondré las conclusiones a las que hemos llegado a partir del análisis de la historiografía, que indica que fue en la Batalla de Lucena, en 1483, cuando se le incautaron las piezas que actualmente se exponen en el Museo del Ejército de Toledo (la espada jineta, un puñal, una espada, las botas...) y si es posible que también se le retirara la silla objeto de estudio». El alcaide de los Donceles, don Diego Fernández de Córdoba y Arellano era quien defendía la plaza cuando Boabdil accedió a Lucena para conquistarla y en la huida, tropas castellanas de Córdoba, Antequera, Luque, que salieron en socorro del alcaide, derrotaron a 9.000 sarracenos que caudillaba el rey nazarí en el río Martín González.

«Es una silla con carácter, de paseo, con rico bordado en hilo de plata y símbolos musulmanes»

El historiador, que no quiere desvelar el misterio hasta el sábado, advierte que el estudio ha conseguido datar la pieza en el tiempo para que las personas que visiten el Palacio conozcan la riqueza de una silla de montar que está engalanada elementos propios de la artesanía exclusiva de la Córdoba del siglo XVI. El asiento en cuestión no es cualquier cosa. «Es una silla única en Córdoba, una silla con carácter, de paseo, no de batalla, con montura a la jineta, típicamente oriental, una silla alta, con estribos cortos que en la gualdrapa presenta un rico bordado en hilo de plata con símbolos musulmanes», señala. «Quien vaya a la conferencia sabrá los argumentos que utilizamos y conocerá la respuesta de si es o no es la silla de Boabdil el chico así como el recorrido que hizo esa pieza hasta llegar al Palacio de Viana, en base a los datos recopilados en su archivo histórico».

La supuesta silla de Boabdil, en el Palacio de Viana. / Víctor Castro

En el siglo XVI, había un 10% de población morisca salida del reino de Granada trabajando y enalteciendo las labores mercantiles de Córdoba, explica Durnes, «la figura de Boabdil es un poco controvertida, pero sabemos que fue en Lucena donde cayó preso por primera vez y después de prestar el juramento de fidelidad a los Reyes Católicos, se alió con su tío El Zagal y fue apresado de nuevo por Gonzalo Fernández de Córdoba, nuestro Gran Capitán, en Loja».

En el reino de Granada pugnaban por el poder Boabdil, su tío y su padre, que se enamoró de una esclava cristiana

De Boabdil, destaca que hay textos que lo describen como una persona «pusilánime, a las faldas de su madre, Aixa, aunque también tuvo momentos de valentía», afirma. La frase de «llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre», atribuida a su madre, «es un mito», recalca el historiador. «Boabdil estuvo inmerso en las guerras por la corona en el sultanato de Granada, donde pugnaban él, su tío y su padre, que se enamoró de una esclava cristiana con la que tuvo dos hijos, lo que llevó a Boabdil a darle la espalda y a volcarse en su madre, que se empecinó en que fuera él quien reinara», afirma. Tras su apresamiento en Lucena, el rey nazarí dejó a su hijo en prenda a los Reyes Católicos y se fue a combatir contra su padre y tío, enemigos comunes de ambas partes. Tras varios años de pactos y enfrentamientos con los Católicos, llegaría el momento del exilio en 1492, la devolución de su hijo y su retirada a la Alpujarra, donde le fueron concedidos unos terrenos. Boabdil acabaría muriendo en Fez, años después de la muerte, en 1493, de su mujer.

Ciclo sobre la Boabdil en Lucena La delegación municipal de Turismo de Lucena ha organizado un ciclo de actividades del 16 al 22 de abril para difundir y promocionar un hito histórico ocurrido en la localidad en el año 1483, cuando Boabdil el Chico fue apresado en las inmediaciones de Lucena, durante la batalla de Martín González, tras lo cual fue recluido en el Castillo del Moral. El profesor y escritor José Calvo Poyato ofrecerá una ponencia titulada La Batalla de Lucena: Historia y Leyenda, el 16 de abril, desde las 20:30 horas, en el Palacio de los Condes de Santa Ana. En días siguientes, esta fortaleza medieval acogerá una sesión de escapismo histórico; la representación teatral de El apresamiento de Boabdil, en el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani, los días 19 y 20;y talleres de iniciación y exhibición de esgrima.

