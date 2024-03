La profesión de actor no es estar siempre en una alfombra roja sino que se pasan muchas horas "mirando cómo crecen las telarañas, a ver qué pasa", por si ya puedes mirar hacia otro sitio, y es por ello que las plataformas de televisión le han abierto la puerta a muchos.

Lo único que quieren los actores es trabajar, ha asegurado en una entrevista con Efe el actor cordobés Rafa García de Vera, para quien las plataformas "han ayudado mucho porque han dado la posibilidad a esos actores, que son desconocidos, pero son muy buenos y que te resuelven muy bien el trabajo porque son artesanos de su oficio".

En su opinión, el tener tantas opciones a golpe de 'click' no ha ido en detrimento de ver una película en una sala de cine o ir a una obra de teatro porque considera que "entretenerte de verdad y pasártelo bien merece un esfuerzo que es ponerte un abrigo y salir de casa".

Rafa García de Vera reivindica el valor de las plataformas para los actores. / Rafa Alcaide / Efe

"Eso tiene un esfuerzo y ese esfuerzo luego se recompensa" porque, cuando uno va a un concierto, o a ver una obra de teatro o una exposición "cuando vuelves a casa llegas más enriquecido", ha indicado.

La liturgia de ir al cine, al teatro o cualquier tipo de evento cultural "debería estar más enraizada en la gente joven para que la vaya entendiendo, que no todo es verlo desde una televisión o una pequeña pantalla".

Es por eso por lo que cree imprescindible que a los niños se les enseñe a consumir cultura y a disfrutar de ella "siempre con obras, películas o libros" acordes a su edad, pero que se les vaya educando.

Sargento Funes

Rafa García es uno de los actores de una de las series que más éxito está teniendo en la actualidad como es 'La Promesa', donde interpreta el papel de un guardia civil, el sargento Funes, un "personaje bastante recurrente que además ayuda a que las tramas tengan un cierto peso cuando aparece".

En su opinión, cuando aparece en escena el sargento Funes se pone de manifiesto que "algo grave está ocurriendo, y por lo tanto hay que llamar a este hombre que intente solucionar, o dar luz a lo que a lo que se ha vuelto oscuridad".

Respecto al éxito alcanzado por 'La Promesa', una serie de tarde que ha superado ya los 300 capítulos, no cree que se deba a una sola circunstancia sino a un conjunto de ellas que han hecho que, aunque se cambie de horario o no se emita algún día, "sigue con unas cuotas de audiencia bárbaras".

La profesionalidad de los actores que forman parte de la misma y la dinámica de trabajo impuesto han hecho que la calidad de la serie sea "muy alta" y haya provocado que "se enganchen" desde jóvenes a personas mayores.

Es una "serie muy trabajada, muy pensada y muy estudiada", en la que "se ha formado un equipo de trabajo muy bueno y ha ayudado bastante a que la serie tenga los índices de audiencia" actuales.

Hay una gran profesionalidad en el elenco de actores, "a pesar de que hay gente para el gran público que era desconocida hasta ahora".

El actor considera que eso es un error muy habitual porque "el hecho de que no salgas en televisión o el hecho de no trabajar durante un tiempo no significa que no seas un profesional".

Para Rafa García ha sido una sorpresa el que una parte "importante" de la audiencia no vea la serie en directo "sino a través de dispositivos móviles y después de la emisión, cuando a cada uno le viene mejor" y que además "opinen en redes sociales sobre las diferentes tramas".

Reconocido por la calle

El 'sargento Funes' desconoce cuándo volverá a intervenir en la serie o si su personaje desaparecerá: "yo espero que vuelva, claro que sí, si no de todas formas, yo sigo agradeciendo cada día el haber podido participar en una serie como esa", gracias a la cual "ya sí que me reconocen por la calle y me piden fotos, y eso te da un subidón".

Aparte de 'La Promesa' se va a presentar en el Festival de Cine de Málaga una serie de RTVE llamada 'Barrio inglés', en la que también tiene "un papelito" que le hace mucha ilusión, ambientada en la llegada de los ingleses a las Minas de Riotinto.

Además tiene pendiente de estrenar otra serie para Netflix, que cree que será para el año que viene, y dos películas que aún desconoce cuándo podrán verse.