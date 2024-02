La creatividad del dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio y el talento de Dany Ruz, compositor, productor y director audiovisual, vuelve a unirse en All you need is love, un cortometraje que se proyectará en Montilla el próximo mes de abril y cuyo rodaje ha concluido hace unos días.

La cinta, que cuenta con el respaldo de Bodegas Robles y de Finca Buytron, «promete ser una obra única que fusiona la magia de la música de The Beatles con el costumbrismo español», asegura Dany Ruz sobre este emocionante proyecto cinematográfico que invita al espectador a sumergirse en la esencia de los años sesenta mientras explora las complejidades y las transformaciones personales a través de la historia de Maricarmen y Asunción, dos jóvenes que pretenden entrar en la Sección Femenina. Una experiencia única que combina la nostalgia de los años sesenta con la creatividad y el talento de los montillanos detrás de la cámara. All you need is love está protagonizado por las actrices andaluzas Carmen Calle y Olivia Lara. La dirección de fotografía está a cargo de Ana Cayuela, mientras que el equipo de dirección se completa con Andrés Berlanga y la montillana María Garal, que aseguran una ejecución visual y narrativa excepcional. El resto del equipo está compuesto por técnicos procedentes de toda Andalucía. Tras el arrollador éxito de Boutade, Dany Ruz presentó en 2020 Lobas, el segundo proyecto audiovisual surgido de la colaboración con Juan Carlos Rubio y que se alzó con el primer premio del Certamen de Cortos ImaginArte de Santaella y en la 11ª Muestra de Cortometrajes de Montalbán.