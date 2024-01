«Espero que cuando mi hija tenga mi edad este cortometraje no tenga sentido»

Vive a caballo entre Budapest y Madrid, pero recala un par de veces al año en Córdoba, su ciudad natal, donde esta productora cinematográfica está muy al tanto de lo que ocurre en relación con el séptimo arte. Dentro de apenas un mes podría compartir un premio Goya con María del Puy Alvarado por su última producción, La loca y el feminista, que opta a estos galardones en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción, una situación que ambas vivieron con el corto documental Luchadoras, en 2010, que finalmente no consiguió el premio. Dirigida por Sandra Gallego e interpretada por Pilar Gómez e Iñaki Ardanaz, la cinta recrea una conversación sin retorno entre una pareja, un ejercicio sobre lo que significa el feminismo y el uso que le damos a esta palabra. Este trabajo ya ha dado muchas satisfacciones a esta cordobesa, que compagina la producción de cortometrajes con su trabajo como técnico en el departamento de dirección.

Estamos a menos de un mes de la entrega de los premios Goya, donde compite con el cortometraje ‘La loca y el feminista’. ¿Muchos nervios?

No demasiados, ahora lo estamos disfrutando, conociendo a los demás nominados, asistiendo a encuentros... Al conocer la noticia hubo un momento de tensión, sobre todo porque ya nos vimos en esta situación con Luchadoras.

De cualquier forma, debe sentirse muy satisfecha por el recorrido que ha tenido este cortometraje, que ha cosechado ya importantes premios.

Hicimos el corto en el 2021 y desde entonces ha sido premiado varias veces, pero sobre todo hemos notado que en los festivales de este último otoño hemos aumentado mucho los reconocimientos. Vamos con cierta seguridad, lo que ocurre es que los otros nominados son buenísimos.

¿Qué le parecen esos rivales?

Son maravillosos, de hecho, solo estar nominados junto a esas cintas ya es un honor. Hay grandes cintas como Carta a mi madre para mi hijo, de Carla Simón, que es Premio Nacional y tiene un Oso de Oro de Berlín; o Aunque es de noche, de Guillermo García López; además de las cintas París 70 y Cuentas divinas, que también son geniales.

Es su séptima producción y su segunda nominación a estos premios, tras ‘Luchadoras’. ¿Cuándo sabe que debe apostar por alguna cinta?

Con cada corto que he producido he tenido muy claro por qué lo hacía. La loca y el feminista es una historia que me contó la actriz Pilar Gómez. Llevaba tiempo sin producir, pero cuando leí el guión lo vi clarísimo y pensé que era una historia que había que contar porque creo que muchas personas se pueden sentir identificadas y pienso que hay que hablar de esto. Y el cortometraje es el mejor medio para eso.

Es una cinta en la que tanto usted como María del Puy Alvarado refuerzan su compromiso y dedicación por la igualdad. ¿Hasta cuándo será necesario sacar a la palestra este tema?

Me gustaría que acabe cuanto antes, pero todavía sigue habiendo necesidad de contar estas historias. Yo espero que cuando mi hija tenga mi edad este corto haya envejecido y no tenga sentido, que nadie lo entienda y se quede como los anuncios machistas de los años sesenta.

Además de producir, también se pone detrás de la cámara como directora. ¿Cuáles son sus aspiraciones en ese terreno?

En principio, nunca me he planteado la dirección, pero con la película El camino de los ingleses empecé a trabajar como ayudante de dirección y he evolucionado hacia otros puestos del departamento que son muy diferentes a la realización. Es cierto que después de haber pasado por muchos directores a los que he observado y de los que he aprendido mucho. Pero por ahora no me planteo coger la cámara.

Como andaluza, ¿cómo ve el panorama cinematográfico en su tierra?

Tenemos muy buenos profesionales en Andalucía, se están haciendo muchos rodajes, sobre todo en Málaga y Sevilla.

Córdoba empieza a buscar un hueco en el mundo del cine. ¿Qué perspectivas le augura?

En Córdoba se ha creado la asociación Récord que está favoreciendo mucho al cine en la provincia. Creo que hay buenas perspectivas porque están moviendo mucho el sector y espero que se hagan muchos rodajes en Córdoba porque tiene muchas posibilidades, desde las localizaciones hasta el clima. Sería una gran oportunidad para la ciudad.