Planneo La Compañía está buscando en Córdoba artistas jóvenes con inquietudes artísticas e interesados en la creación cultural junto a compañeros de profesión. Este proyecto, organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, culminará con la presentación de cuatro espectáculos creados por los propios participantes y mentorizados por la actriz cordobesa Macarena Gómez.

La convocatoria está dirigida a artistas residentes en Córdoba con talento y pasión por la cultura, que quieran continuar con su carrera profesional, adquiriendo herramientas de autogestión, habilidades artísticas y conocimientos innovadores. Para ello contarán con profesionales ligados a las artes escénicas que les guiarán y ayudarán a crear estos espectáculos. Las actrices Mar Abascal e Irene Lázaro, el cineasta y actor Gabriel Carrasco y el bailaor Ángel Reyes liderarán los cuatro grupos de creación que conformen los seleccionados.

Además, la escenógrafa Leticia Pérez dirigirá su propio grupo encargado de dar forma al vestuario de los artistas. En total serán 24 participantes, de entre 18 y 35 años, los que pondrán en marcha cuatro espectáculos ligados a las artes escénicas y que se presentarán al público tras los ensayos y jornadas formativas.

La organización busca crear un grupo de artistas jóvenes enriquecido por la diversidad de disciplinas artísticas -danza, música, interpretación, escenografía, circo, etc.- siendo bien valoradas, además, las habilidades en diseño de vestuario y gestión cultural.

Candidaturas, desde este 16 de noviembre

Los interesados pueden presentar su candidatura desde este 16 de noviembre en la página web oficial de la Delegación de Juventud, donde deben exponer sus inquietudes artísticas, motivación para estar en el proyecto y todo lo relativo a la creación cultural. Este formulario estará disponible hasta el próximo 16 de diciembre. Planneo La Compañía realiza una fuerte apuesta por la defensa de la igualdad de oportunidades, fomentando la profesionalización de jóvenes cordobeses con inquietudes culturales en condiciones desfavorables. Además, busca romper la brecha de género, creando sinergias que reflejan la sociedad actual. Por ello, esta convocatoria es remunerada y busca ser un escalón dentro de la carrera profesional de estos artistas.

Los 24 artistas elegidos recibirán una remuneración por los meses que estén creando el espectáculo final, una beca de creación artística, además de la formación profesional con la que dar forma a su carrera.

Sobre Planneo La Compañía

El proyecto creado para la Delegación de Juventud tiene por objeto desarrollar un proceso de producción artística que identifique a jóvenes con talento e inquietudes culturales pertenecientes a colectivos vulnerables, para integrarlos en comunidades creativas con herramientas de autogestión, y que generen productos empresariales escénicos que puedan ser distribuidos en el mercado artístico posteriormente. La ciudad de Córdoba cuenta con escuelas oficiales de enseñanzas artísticas de las especialidades de música, danza e interpretación, lo que supone una oportunidad formativa muy valiosa para los jóvenes con inquietudes y talentos vinculados a las Artes Escénicas.

Además, la ciudadanía estimula la inteligencias artísticas de los niños gracias a su cultura tradicional, y están muy implantados los espacios formativos no institucionales como academias, colectivos o las vías de transmisión no formal, como las familiares, grupales, étnicas... etc.

Sin embargo, lo que de entrada se muestra como un escenario propicio para cualificar a jóvenes artistas, se interrumpe en la etapa de profesionalización de los mismos, ya que las residencias y otros modelos de apoyo a la creación son insuficientes. El proceso de fabricación de un producto profesional artístico conlleva una inversión de tiempo, esfuerzo, trabajo, y de unas determinadas infraestructuras, a las que los jóvenes más vulnerables, población destinataria del programa, no tiene acceso, por lo que habitualmente interrumpen su carrera para dedicarse a empleos de subsistencia. Por ello, es necesario invertir esfuerzo en el apoyo a ese ecosistema de oportunidades laborales para jóvenes creadores, para que «si les llegan las musas, que les pillen trabajando».