El Gran Teatro de Córdoba presenta mañana sábado un espectáculo muy especial: Lorca por Saura, el último trabajo del tristemente desaparecido creador y que cuenta con la cantante cordobesa India Martínez como protagonista en lo que supone su debut como actriz. En esta obra, Carlos Saura toma como base al poeta granadino para dirigir una propuesta teatral que engloba todas las disciplinas artísticas que cultivó a lo largo de su rica y extensa trayectoria artística: el cine, la música, la pintura, la danza y la fotografía.

La artista cordobesa cantará e interpretará en este espectáculo global en el que da vida a Federico García Lorca. Estará acompañada en el escenario por los actores Alberto Amarilla y Saturna Barrio y por el pianista Antonio Bejarano. Saura, fallecido el pasado 11 de febrero, quiso que, de forma excepcional, fuera una mujer la que interpretara el papel del poeta al considerar que su mensaje es universal y atemporal, más allá del género. India Martínez, artista con una trayectoria consolidada, “tiene una voz maravillosa y un ritmo precioso” destacó el maestro aragonés en la presentación del proyecto el pasado mes de octubre, además de mostrar su convencimiento de que la conocida cantante sería capaz de superar un reto muy importante, el de “demostrar que, además de cantar, podría recitar los diálogos”.

La vida del poeta

En Lorca por Saura, los actores recrean en escena la vida del poeta, desde su nacimiento en la Vega de Granada, su paso por la Residencia de Estudiantes de Madrid, los viajes que realizó a Nueva York, Cuba y Argentina y la creación de la compañía itinerante La Barraca hasta el desenlace fatal de su fusilamiento en la Guerra Civil. El montaje supone por otra parte, la tercera colaboración entre Saura y el novelista y dramaturgo Natalio Grueso, ayudante de dirección autor del texto y responsable de la dramaturgia del espectáculo.

India Martínez explica que cuando recibió la propuesta le encantó desde el primer momento “la posibilidad de hacer esta obra de teatro de la mano del maestro, de Carlos Saura, siendo la protagonista interpretando nada más ni nada menos que a Lorca... ¡Una locura! No sabía si me iba a dar la vida, pero aunque tenía mis dudas, después se me quitaron. Saura hizo que yo creyera en mí. `Yo creo en ti, creo en lo que veo´, me dijo”, recuerda la artista. En cuanto a la obra, su protagonista destaca que el público va a ver “lo alegre que era Lorca, la luz que tenía. Asociamos su figura a su muerte trágica, y él no era trágico. Hemos intentado rescatar esa alegría, lo enamoradizo y seductor que era”.

Nueve décadas de vida y creatividad ha tardado Carlos Saura en atreverse a compartir con el público su visión sobre la obra de Lorca, una propuesta que sin él saberlo cuando la concibió se ha convertido en su gran testamento creativo. Autor de más de medio centenar de películas, premiado con el Oso de Oro del Festival de Berlín, dos premios del Jurado del Festival de Cannes, dos Goya y Goya de Honor en 2023, Saura funde en este espectáculo su trayectoria cinematográfica, teatral, fotográfica, plástica y musical para embarcar al espectador en un viaje a través de la belleza que recorre la trayectoria vital del poeta de Fuentevaqueros.