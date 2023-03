El 13 de abril llega al teatro Albéniz de Madrid ‘Oco, The Show, el espectáculo musical de tu vida’, una propuesta rompedora, una fusión del flamenco y el rock & roll que une el arte con la música, la danza, la moda, la gastronomía y hasta con el sentido del olfato (con una fragancia creada en exclusiva para este evento). En el escenario, 23 músicos de primer orden, entre los que destacan Tim Ries (saxo de los Rolling Stones), Bernard Fowler (vocalista de los Rolling Stones) y el cantaor Antonio Carbonell, capitaneados por uno de los mayores promotores internacionales, Pino Sagliocco.

Cuatro sesiones para una “experiencia única que solo se puede vivir para poder contarla”, según ha explicado el promotor durante la presentación, que contará con artistas sorpresa cada noche “que no queremos desvelar” y que “ojalá sirva para abrir un camino emocionante en el futuro”. Porque “no hay que tener miedo a la locura, hay que salir a la calle, arriesgarse, ir hacia adelante. Y en esta industria hace falta más locos como nosotros”, en palabras de Narcís Rebollo (presidente de Universal) repetidas por el propio Sagliocco.

La idea de lo que se podrá ver en Madrid, tal y como ha explicado Pino Sagliocco, germinó tras el concierto que los Rolling Stones ofrecieron precisamente en la capital durante su gira de 2022, cuando, durante su visita, escucharon sorprendidos n un show una de sus canciones versionadas al flamenco. Después, se asentó en Nueva York, “donde se preparó un espectáculo en escasamente dos o tres días con todos los artistas ya comprometidos que impactó en su presentación ante un selecto y escogido aforo”. Y por último se testó en Madrid en un evento que se volvió locura de éxito en un pase privado y reducido que tuvo lugar este año para, entre otros espectadores, puristas del flamenco y otros a quienes no les gusta este arte.

La sola inclusión de Pino Sagliocco en este espectáculo musical se traduce en el destacado elenco de figuras número uno en todas las disciplinas, y cuyo repertorio incluye “canciones que todos conocemos versionadas por estos grandes músicos”, según este promotor, que augura que estas cuatro citas de Madrid serán “el principio de una gran gira mundial a partir de octubre con la que podremos sacar pecho de esta fusión flamenca”.

El repertorio

El repertorio de canciones que se funden por soleá, rumbas, bulerías, tangos, las Alegrías de Cádiz o los cantes de ida y vuelta es el siguiente: el 'Aleluya' de Leonard Cohen; seis canciones de Tributo al ‘Grupo de los 27’; 'A change is gonna come', de Sam Cook; 'Inuendo', de Freddi Mercury/Queen; 'Let’s Dance' de David Bowie; 'Higher Ground', de Stevie Wonder; 'Smooth Criminal', de Michael Jackson; 'I can’t get no satisfaction', de The Rolling Stones, y 'Give Peace a Chance', de John Lennon.

Iñaki Fernández (consejero delegado de la productora LETSGO), ha definido este nuevo espectáculo como “una fusión totalmente disparatada, un viaje emocional y pura pasión” en el cante, el baile y la música, que se lo debemos a Pino Sagliocco, “un personaje que ha traído a los más grandes de la música a España”.

De la trayectoria de este promotor destacan, además de la organización de festivales únicos, las giras y conciertos de las grandes estrellas universales como Michael Jackson, Madonna, The Rolling Stones, Queen, Elton John, David Bowie (de quien portaba hoy una camiseta), Prince, Amy Winehouse y un largo etcétera. Sagliocco también ha mezclado a Montserrat Caballé con Freddie Mercury y ha llevado el flamenco por todo el mundo, como lo hizo, por ejemplo, con Camarón y el resto de maestros, incluido Joaquín Cortés y su ‘Pasión Gitana’, en la que también participó Antonio Carbonell.

Tim Ries y Bernard Fowler (de los Rolling Stones), dos fans declarados del flamenco, han definido esta mañana su participación en ‘Oco’ como “un sueño” y al espectáculo, como una mezcla “mágica, histórica e increíble”.

Contra el miedo y el odio

También se trata de “un espectáculo musical contra el miedo y el odio, que desborda sensibilidad. Con profesionales muy comprometidos no solo con la buena música, sino con el buen rollo. Porque el arte nos une y nos transmite alegría, pasión y nos llena de ilusión y de energía frente a un mundo que cada vez nos pone más dificultades”, ha destacado Pino Sagliocco.

‘Oco’ cuenta con Lita Cabellut como diseñadora de escenografía y con la diseñadora de moda Juana Martín en vestuario. Marco Maseda acompaña el espectáculo con su colección de retratos sobre lienzo ‘27’Group’ en homenaje a los siete artistas fallecidos a la edad de los 27. Y el chef Rafa Zafra prepara sus tapas y un menú para la cena de después. Pino se ha declarado un amante de la gastronomía, por lo que ha querido involucrarla en su idea de fusión de la mano de Rafa porque “su comida es música celestial”.

El resto de artistas son: Yony Giménez y Luis Miguel Manzano a la guitarra; Pedro Gabarre ‘Popo’, ‘Chispas’ y ‘Bandolero’ en los cajones; Juanma Montoya en la guitarra eléctrica; David Bao a la batería; Manu Sanz al bajo; Yiyo, Belén López y Tete en el baile; las cantaoras son Naike Ponce y Aroa Fernández, y el cantaor Antonio Carbonell. Habrá un coro gospel y la presencia de los dos Rolling Stones Tim Ries y Bernard Fowler.