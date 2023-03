Tras el reciente acontecimiento tectónico que ha supuesto la ejecución consecutiva del Oratorio de Navidad de Bach y el Requiem de Verdi, regresa la Orquesta de Córdoba a su normalidad concertística de la mano del sólido y eficaz maestro alemán Christoph König, director invitado, flamante nuevo titular de la Orquesta de RTVE a partir de la temporada que viene. En atriles, un sugestivo programa de música nórdica de los compositores Joseph Martin Kraus (1756-1792), Franz Berwald (1796-1868) y Edvard Grieg (1843-1907) que abarca y muestra la evolución de la música europea desde Mozart hasta la invención del aire acondicionado desde la atalaya del Báltico.

La música nórdica, la de los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca, así como la de las tierras finesas de más allá, bebía indiscutiblemente de la fuente germánica. El sueco Berwald perfeccionó su arte gracias a una beca de estudios en Berlín en 1829 donde entró en contacto con el mismísimo Mendelssohn. El noruego Grieg recibió formación en el conservatorio de Leipzig, fundado de nuevo por el omnipresente Mendelssohn. Kraus era directamente de origen bávaro, y fueron los avatares laborales los que le llevaron a acabar trabajando para la corte de Estocolmo. En ellos el folclore de sus países de origen o de adopción sedimentaría sobre su formación alemana, produciendo poco a poco la aparición de ese sonido característico que parecemos escuchar en la música nórdica donde se combinan una fina vena melódica con el acentuamiento de los contrastes, reflejo de una salvajes condiciones naturales de unas tierras inhóspitas que abocan a la melancolía y a la locura tanto por su dureza como su belleza.

Programa de abono

El "bombón rosa relleno de nieve" que el público podrá degustar en este sexto programa de abono será, sin duda, la archiconocida Suite de Peer Gynt de Grieg, una sucesión de aciertos melódicos de gran inspiración para deleite de aquellos convencidos de que estos conciertos de la Orquesta deberían ser, primordialmente, una sucesión de greatest hits. Pero, Sinfonía en do menor de Kraus aparte, obra en las coordenadas del sinfonismo haydniano, el mayor interés del concierto reside en la oportunidad de escuchar la música de Franz Berwald, compositor poco escuchado en vivo, de gran interés por su condición de eslabón de paso en la cadena que une la música pretérita (Mendelssohn) con la del futuro (Sibelius). Nuestro músico por vocación, pero no por profesión —fue ortopedista primero y director de una fundición de vidrio después—, muestra en su Sinfonía No. 2 Caprichosa un romanticismo carnoso, pudoroso con la forma, con ese punto de exaltación heroica que sabe no caer en lo grandilocuente que mira hacia Berlioz, hacia Schumann o el primer Wagner. A partir de su Sinfonía No. 3 empezará a mirar hacia adelante, hacia los perfiles cortantes de los fiordos y los glaciares.