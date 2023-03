Pasó los últimos días en el Hospital de Jesús Nazareno de Villanueva de Córdoba, un edificio del siglo XIX reconvertido en una residencia de mayores, y ahora se ha conocido que tras su muerte dejó a la fundación que gestiona el centro una herencia de un millón de dólares. ¿De quién se trata?

Puede que el nombre de Tomás Muñoz Romero dejase de sonar hace años en el mundo de la industria musical, incluso que en sus años de mayor brillo profesional -de los años 60 hasta primeros de los 2000- solo fuese conocido entre los artistas e integrantes del sector, pero este jarote fallecido el pasado mes de agosto a los 88 años, ha sido uno de los referentes mundiales de la industria musical durante varias décadas. Cuando falleció en agosto del año pasado, los titulares de grandes cabeceras nacionales hablaban del "creador de la moderna industria discográfica española" o "el todopoderoso cordobés tras las carreras de Julio Iglesias y Raphael".

Reconocimientos en Villanueva de Córdoba

Muñoz Romero vio como su localidad natal le rendía homenaje en vida, con un monumento inaugurado en 2019. Un busto situado en los jardines ubicados junto a la residencia Jesús Nazareno. Allí pasó sus últimos años y allí quiso que fuese una suma importante de su herencia: un millón de dólares.

Pero, ¿quién fue Tomás Muñoz Romero?

Tomás Muñoz nació en Villanueva de Córdoba el 24 de abril de 1934. Tras estudiar Humanidades y Filosofía, a los 21 años se instala en París. En 1958, residiendo en México, se incorpora a la industria musical como cofundador de la firma independiente Gamma, especializada en la explotación de repertorios nacionales, de la que es director general dos años más tarde.

En España, fue el promotor de artistas como Las Grecas, Manzanita, Los Pecos, Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Bosé o Joaquín Sabina

Entre las firmas que representaba figuraban el actual grupo Warner, ABC Paramount, United Artists, Vanguard, Pye, Barclay, Hispavox o CGD, y artistas como Raphael, que lanzó en 1967, Paul Anka, Frankie Avalon, Chubby Checker, Sammy Davis Jr., Gilbert Becaud Domenico Modugno…

Trajo a España figuras como Bob Dylan o Leonard Cohen

Nombrado primer director general de CBS España en 1969, trae a este país figuras de la talla de Bob Dylan, Santana, Blood Sweat & Tears o Leonard Cohen, y promueve otras nacionales como Las Grecas, Manzanita o Los chorbos, dentro del flamenco-rock, y Los Pecos, Lolita, Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Bosé y Joaquín Sabina, en el pop.

Una etapa importante en la carrera de Tomás Muñoz fue su salto a Brasil, en 1980, como vicepresidente de la CBS Internacional y director-presidente de la CBS Brasil. Son seis años de logros y éxitos con Djavan, Simone, Turma do Balao Mágico, Richie, etc., y artistas internacionales como Michael Jackson, Supertramp y The Police. Y de Brasil a Nueva York, ahora como vicepresidente de desarrollo de artistas y repertorio.

Ricky Martin, Chayanne o Julio Iglesias

Su trabajo allí incluyó celebridades como Ricky Martin, Chayanne, Donato & Estéfano, Julio Iglesias, Roberto Carlos, José Luis Perales y muchos más. También en ese periodo se contrataron artistas independientes para Latinoamérica, como Kaoma (La Lambada), Gipsy Kings y Hombres G. Unos años más tarde fue nombrado senior vicepresident del mismo departamento, y a los 66 años se retiró del trabajo ejecutivo de la compañía en calidad de senior consultant for creatives services, hasta cumplir los 70 años. Una de las virtudes de Tomás Muñoz es su capacidad de haber creado una escuela de ejecutivos, hoy altos cargos en México, España, Brasil y Nueva York.

