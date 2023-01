Ha fallecido Tom Verlaine. Tenía 73 años y, en las filas de Televisión, se convirtió en uno de los músicos más importantes de aquella impresionante generación de bandas y solistas que alumbró la escena neoyorquina de finales de los 70: Patti Smith, Suicide, Ramones, Blondie, Richard Hell and the Voidoids... Verlaine y Richard Lloyd eran los dos guitarristas de Television. Sus ritmos y solos de guitarra cruzados crearon escuela. Después bandas como Feelies o Luna recogieron el testigo.

La noticia la ha confirmado Brooke Delarco, amigo personal de Verlaine, ingeniero de sonido y productor de ‘Ork Records: New York, New York’, disco de 2015 que compila canciones de aquellas bandas de guitarras y algunas que las sucedieron en la ciudad de los rascacielos. No ha circulado de momento más información. Llevaba más de una década sin grabar, aunque en 2021 apareció un disco con un concierto de 1987 registrado en Turín.

Antes de Television estuvo The Neon Boys, combo de corta andadura y alguna grabación en formato de disco sencillo. Lo formaron en Nueva York dos jóvenes llamados Thomas Miller, nacido en Nueva Jersey el 13 de diciembre de 1949, y el bajista Richard Meyers, nacido unos meses antes en Kentucky. Influenciados por la poesía romántica francesa, Miller cambió su apellido al de Verlaine, en homenaje al autor de los ‘Poemas saturnianos’, y Meyers decidió llamarse directamente Hell, infierno. Tom Verlaine y Richard Hell reclutaron al batería Billy Ficca. Al poco tiempo se incorporó un segundo guitarrista, Richard Lloyd, y cambiaron The Neon Boys por Television. Grabaron una maqueta producida por Brian Eno que saldría a la luz a mediados de los 90. Hell y Verlaine explosionaron mutuamente, el primero dejó el grupo -para montar con otro guitarrista incendiario de la época, Robert Quine, The Voidoids- y le reemplazó Fred Smith, procedente de Blondie.

El cuarteto sólo registró dos discos, pero ¡vaya discos! ‘Marquee moon’ (1977) y ‘Adventure’ (1978). La canción que da título al primer álbum se convirtió en uno de los himnos de la época junto al tema ‘Blank generation’ grabado por Hell en el mismo año. Rock urbano, lirismo guitarrero, proto-punk, new wave, rock alternativo cuando aún no se conocía este término… Temas como ‘See no evil’, ‘Venus’, ‘Friction’, ‘Glory’ o ‘Foxhole’ son la banda sonora de toda una generación. La aventura duró poco y se completó con una entrega de las míticas cintas de casete Roir, ‘The blow up’, lanzada en 1982 y editada después en vinilo y CD. Allí descubrimos, aparte de poderosas tomas en directo de su temario, la larga, hermosa y concéntrica versión que hicieron del ‘Knockin’ on heaven’s door’ de Bob Dylan.

Television se reunieron en varias ocasiones más. En 1992 grabaron un nuevo disco, ‘Television’, y una década después tocaron en el Primavera Sound barcelonés. Entretanto, Verlaine inició una excelente andadura en solitario. También lo hizo Richard Lloyd. En los discos de Verlaine, las guitarras son a veces puro arabesco, sostenidas, suspendidas en el aire, igual que sus melodías, con esa manera tan particular de cantar que tenía, como arrastrando las palabras. En los de Lloyd, son más inflamadas, más punk.

Verlaine no perdió el tiempo y en 1979 ya tenía en la calle su primer álbum en solitario, ‘Tom Verlaine’; una de sus canciones, ‘Kingdom come’, sería versionada por David Bowie al año siguiente. Llegaron después ‘Dreamtime’ (1981), ‘Words from the front’ (1982) -que contiene uno de sus mejores temas, ‘Postcard from Waterloo’-, ‘Cover’ (1984), ‘Flash light’ (1986), ‘The wonder’ (1990) -con otra gema de incalculable valor, ‘5 hours from Calais’- y ‘Warm and cool’ (1992). Después vinieron la reunión con sus viejos compinches, dos discos más en solitario y colaboraciones diversas e intensas como otras versiones de Dylan -‘All along the watchtower’, ‘Highway 61 revisited’, ‘Maggie’s farm’- que, a nombre de The Million Dollar Bashers, registraron Verlaine, Lee Ranaldo, Steve Shelley, John Medeski y Nels Cline para la banda sonora de ‘I’m not there’ (2007), el peculiar ‘biopic’ de Todd Haynes sobre Dylan. Fue también productor del segundo disco de Jeff Buckley, que quedó incompleto tras la muerte del cantautor en 1997.