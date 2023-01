Morgan: "Nos sentimos libres para tirar por el estilo que nos apetezca"

Sin trampa ni cartón, con la frescura y la honestidad tan intactas como la del grupo de adolescentes que empieza a tocar por diversión en el garaje de un colega. Así afronta Morgan la gira de presentación de The River And The Stone, tercer disco con el que los madrileños estrenan este viernes 27 de enero la nueva sala Impala de Córdoba y en el que mantienen intactos los matices de folk y rock pero dirigiéndose hacia sonidos ambientales más próximos al pop, el soul y el r&b.

El título El río y la piedra alude, según el guitarrista de la formación, Paco López, a esa fuerza para "tratar de hacer las cosas como te gustan luchando contra todas las fuerzas que tienes a tu alrededor y que a veces te lo impiden", cuenta a este diario. Una filosofía acorde con una trayectoria de éxito en España- su disco North obtuvo el premio Ruido al mejor disco del país- pese a un repertorio mayoritariamente en inglés y que juega a aderezar el rock con estilos, en apariencia, más alejados. La clave no es otra que la libertad. "Nos sentimos libres para tirar por el estilo que nos apetezca, dentro de nuestro modo de ser", asegura el guitarra. "Me gustan ese tipo de bandas como Queen que pueden hacer desde punk a una balada más jazz o casi una ópera bohemia y, como nosotros somos un grupo de cuatro con distintas referencias, siempre aportamos varios puntos de vista enriquecedores a las canciones", añade. Experiencia que siempre viven "en familia" y disfrutándola "como si tuviéramos de nuevo quince años", según Paco López. Ese sentimiento de comunidad supuso un golpe de suerte para la banda ya que, al estallar el virus que paralizó al mundo, ellos ya tenían planeado retirarse a una casa en la sierra de Madrid y no salir de allí hasta tener las composiciones de este último disco. "Nos encerrábamos de lunes a viernes con los instrumentos en el salón de la casa, lo que para un músico supone un privilegio que nunca sabes si volverás a repetir", como explica López. Para continuar con la noción de ascetismo, el siguiente paso fue viajar al campo francés para la grabación en el estudio Le Manoir de Léon, con Campi Campón a la producción y, claro, tanta naturaleza terminó por influir inevitablemente en las canciones. "Nos ha inspirado mucho al estar tan rodeados, porque queríamos mantener la filosofía de la composición de los temas y parece que funcionó", asegura. La vuelta al mundanal ruido también tuvo un efecto importante en el resultado final, sobre todo teniendo en cuenta que Stuart White, quien también ha trabajado con Beyoncé, se encargó de la mezcla y que la masterización corrió a cargo de Colin Leonard. Aportación que lleva inevitablemente a preguntar por la salida de nuestras fronteras a la banda. "Nos gustaría girar fuera. No nos hemos puesto a organizarlo en serio, pero es algo que se ha comentado muchas veces aunque es otro circuito y nadie nos conoce fuera. Sería como empezar de cero y estoy convencido de que se hará, aunque solo sea por la experiencia", responde el guitarrista. De momento, a los Morgan les espera este viernes la apertura estelar de la sala Impala; un espacio con capacidad para 1.200 personas en Chinales número 64, iniciativa de los mismos propietarios de Hangar, que promete cubrir la necesidad de un recinto en Córdoba para acoger los conciertos de aquellas bandas con demasiado público para las salas de la capital pero sin un aforo tan grande como el que requiere el Teatro de la Axerquía.