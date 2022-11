Varios carteles con el lema «Prohibido no tocar» reciben al visitante en la nueva exposición del escultor cordobés José Luis Checa, que desde este jueves se puede disfrutar en el Colegio de Abogados y que reúne una serie de obras, la mayoría inéditas, en las que el artista rinde homenaje al hierro, «un material que me ha dado mucho». «Lo normal es que se pida que no se toquen las piezas, pero para mí es importante que el espectador palpe y sienta la obra, que le hable a través del tacto, un sentido tan importante como la vista», ha señalado Checa, que titula esta muestra Número atómico 26 en honor a la nomenclatura del hierro, material con el que trabaja en estas piezas junto a algunos pequeños toques de vidrio.

En esta exposición destacan seis piezas de gran formato que son esculturas de pared, para colgar, a las que se añaden otras 18 más pequeñas, con las que el artista «no quiere expresar nada en concreto». «No le pongo nombre ni a mis poesías ni a mis esculturas porque lo importante es que te lleguen, que te hablen», ha continuado Checa, fuertemente atraído por el hierro «por su sensiblidad, además de ser un material muy noble que me deja trabajar; para mí es muy sublime, incluso más que la arcilla», pero también reconoce que es «muy complejo», de hecho, dice, «mi estudio parece una herrería» por la cantidad de herramientas que utiliza para doblegar su material favorito. En cuanto a lo que espera de esta nueva exposición, el escultor confiesa que «no me interesa especialmente vender, yo esto lo hago para mí y para que lo disfrute quien quiera, sobre todo mis amigos y las personas que me rodean». Enfermero de profesión, Checa se define como «escultor sin moldes, pintor sin pinceles, cartelista sin carteles, fotógrafo sin cámaras y poeta sin rimas», lo que da una idea de su idea del arte. Este polifacético artista ha realizado numerosas exposiciones individuales, ha recibido diversos premios, como la Fiambrera de plata Ateneo de Córdoba en 2014, accésits en pintura y fotografía y ha sido seleccionado en numerosas exposiciones colectivas. Varias de sus esculturas de gran formato están expuestas, de forma permanente, en espacios públicos como el Hospital Reina Sofía de Córdoba (Árbol de la vida, 2006), el Parque Zoológico de Córdoba (Depredador, 2010), la Empresa Cermasa de Barcelona (Grito, 2008) o la Delegación de Salud del SAS en Córdoba (Tintas para la vida, 2010). Por otro lado, también ha publicado tres libros de poesía: Y, Tierras adentro y Mendigos. Almas en lata y ha participado en diferentes recitales y plaquetas de poesía narrativa y poesía visual.