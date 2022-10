‘La consagración de la copla’ se disfrutará desde el jueves en Almería

El cuadro de Julio Romero de Torres La consagración de la copla, que desde el mes de junio está en manos de la familia Cosentino, patrono de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino de Almería, después de comprarlo a la Fundación Prasa de Córdoba, se presentará en sociedad el próximo jueves en la Ciudad del Arte de Olula del Río, en Almería, aunque su destino final será el futuro Museo del Realismo Español Contemporáneo de la capital, que se abrirá en marzo del 2023.

Según señala el artista y coleccionista Andrés García Ibáñez, creador de la Fundación Museo Casa Ibáñez de Olula del Río (Almería) y asesor de la familia Consentino, gracias a esta compra ahora se podrá disfrutar de esta “obra maestra de Romero de Torres, el cuadro de mayor empeño que el artista hizo a lo largo de su carrera y una obra icónica de la historia del arte español”.

Según señala el coleccionista, desde el pasado mes de junio esta obra está en poder de Cosentino, cuando cerró el trato de venta con Prasa a un precio inferior a un millón de euros, “porque después bajó la cantidad”, aunque se desconoce la cifra final de venta, que tuvo que ser comunicada a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Cultura, instituciones que tenían derecho de tanteo al ser esta una obra declarada Bien de Interés Cultural e inexportable.

“Yo creo que Prasa ha perdido dinero, ya que esta empresa pagó mucho más cuando compró el cuadro en una subasta de Sotheby's hace 20 años, la mayor cantidad pagada entonces por una obra del pintor cordobés”, continúa el experto, que explica que actualmente está colgada en los museos de la Ciudad de la Cultura de Olula del Río hasta el mes de febrero, donde se ha colocado sola en una de las salas con un texto explicativo sobre su valor.

Cuando en marzo se inaugure el futuro Museo del Realismo, “un proyecto muy ambicioso que está materializando la fundación junto a la Diputación de Almería en el Antiguo Hospital Provincial de la capital”, la obra se instalará definitivamente en este nuevo centro, que, a juicio del experto “viene a cubrir un hueco muy importante porque el realismo contemporáneo español no está contado en ningún museo, más allá de Zuloaga, Sorolla, Romero de Torres y Antonio López”. “Es un estilo olvidado y ninguneado por la sucesión de las vanguardias históricas”, continúa García Ibáñez, que explica que la obra de Romero de Torres convivirá con “una nómina de importantes autores que tuvieron una valoración en sus respectivos territorios, pero resultan desconocidos para el público y sus creaciones no están colgadas en ningún museo”.

En permanente exposición

La presentación de La consagración de la copla tendrá lugar el próximo jueves en un acto al que asistirán miembros de la familia Consentino, así como representantes de las distintas instituciones, y también contará con una explicación de la obra por parte del experto en la trayectoria del pintor cordobés Andrés Pérez Rojas, cerrando esta puesta de largo un recital flamenco.

“Lo importante es que el cuadro no pasa de un particular a otro, sino a un particular que no lo va a colgar en su casa y que lo va a tener en permanente exposición para que la gente pueda disfrutar de él, al contrario de lo que pasaba en Córdoba”, añade García Ibáñez, que también destaca que “el cuadro no ha salido de Andalucía”.

“Es un cuadro imponente, una obra maravillosa, es un compendio simbolista y del universo de Romero de Torres”, continúa el coleccionista, que también resalta el marco de la obra, “que es el original, con las esquinas superiores redondeadas para dar la impresión de que es un cuadro religioso, como si hubiera sido sustraído de un retablo”. “Es Romero de Torres en estado puro y en el que puso mayor empeño", concluye el coleccionista.