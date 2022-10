Felipe Benítez Reyes: «La poesía es mi manera de pensar, de analizar»

El poeta y escritor Felipe Benítez Reyes ha reconocido este domingo que «la poesía es mi método de pensamiento. La poesía es mi manera de pensar, de interpretar, de analizar tanto la realidad común como la íntima». En su opinión, se tiende a identificar la poesía como una disciplina muy ligada a los sentimientos, pero para él está muy asociada al pensamiento.

Con esa filosofía, Benítez Reyes participa este domingo por la tarde, a las 19.00 horas, en un mano a mano con la joven poeta Belén M. Rueda en un encuentro que ha sumado la experiencia de uno con la voz emergente de la poeta dentro del apartado Cosmosversos de Cosmopoética en la Sala Orive.

No es la primera invitación que el creador gaditano acepta del festival poético, que consideró como «un referente mundial», ya que estuvo en el nacimiento (2004) y en una segunda ocasión en 2013.

Premio Nacional de Literatura, Premio de la Crítica , Premio Ateneo de Sevilla de novela y Premio Fundación Loewe de poesía son reconocimientos tanto por su actividad como narrador como por la de poeta y por ninguna de ellas se ha decantado claramente. «Cuando escribo poesía, me gustaría escribir novela, y cuando estoy escribiendo novela me gustaría escribir poesía. No es muy distinto de la vida normal, de nuestra disconformidad». Y ha explicado que suele alternar la escritura de ambos géneros.

Para él, escribir poesía no solo depende de conocer la técnica, sino de lo que él denominó «ocurrencia». «Un poema parte de una ocurrencia. Se habla de inspiración, pero ese es un concepto muy solemne. Puede ser una mera ocurrencia… Vas tirando del hilo y surge el poema», ha asegurado este escritor para quien «los errores también forman parte de la trama. En poesía, para acertar alguna vez, por lo general, tienes que equivocarte muchas veces».

Por otra parte, para este lunes, Cosmoversos plantea una doble sesión. Aurora Luque recala en Cosmopoética tras ganar el Premio Nacional de Poesía y leerá junto a Nuria Ortega; mientras que la actriz sevillana María Galiana propone el recital poético Yo voy soñando caminos.

José Manuel Cuenca, al piano, y Luis Santana, que alternará con Galiana su portentosa voz de barítono, completan este viaje poético entre los sentimientos de los intérpretes y autores.