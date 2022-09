Estopa enciende los ánimos de Córdoba en Los Califas

Qué estado tan difícil de alcanzar es la autenticidad. Cada cierto tiempo, de manera fortuita, un fenómeno musical se convierte en pegamento de una mente colectiva. Algo así sucedió hace veinte años cuando a un par de hermanos, trabajadores humildes de un taller de coches, les dio por contar su realidad cotidiana con poco más que una guitarra y una garganta. Hoy Estopa brilla en la historia de la música española; tiene su sitio en el ideario de varias generaciones. Todo impulsado por un alegato a la alegría descarada de vivir, a ser uno mismo sin complicaciones añadidas, si es que eso es posible todavía.

Antes de que El David y El Jose salieran a matar sobre el escenario de la Plaza de Toros, miles de almas esperaban impacientes a romperse la camisa como Camarón y a escuchar el inicio de esa historia... Fui a la orilla del río... Pero la realidad era más evidente. El ambiente revelaba unas ganas infinitas de levantar los ánimos. Tras años de rareza emocional e incertidumbre, con la vida más cara y la carga más pesada de las expectativas frustradas, la nostalgia de tiempos más fáciles puede ser un bálsamo. Estas son las intenciones de una gira que lleva el nombre del último disco, Fuego, pero que prescinde en cierto modo de los últimos temas para volver a los títulos imprescindibles. Se trata de conmemorar junto al público una vida de trabajo duro en los escenarios. Un recordatorio, vuestro grupo mítico sigue aquí, un abrazo colectivo.

Sin efectismos exagerados, en mitad de una ovación eufórica, trajeron de imediato la felicidad de un Vino Tinto. A penas sabían como responder a tanto cariño. El tema Fuego demostró que los hermanos Muñoz siguen en plena forma y sin renunciar a lo que les ha funcionado siempre. "Joder me cago en la puta", se sorprendía un David al que a penas se le escuchaba por el canto del público en Tragicomedia, hasta el punto de asumir que este iba a ser desde el principio un repertorio a miles de voces. La rumba acelerada de Vacaciones levantó brazos y abanicos en el ruedo. "Afú, qué caló" comentaba en las gradas una fan que, como sus amigas, no paró de moverse de principio a fin. Incluso el sencillo Camiseta de Rokanrol, última colaboración de los Muñoz con el líder de los Fitipaldis, incitó al furor colectivo. Entre la calidad instrumental hubo espacio para anécdotas, recitales con referencia a Bukowski en Partiendo la pana. Dedicaron la balada El último renglón a la tragedia ucraniana para levantar un "No a la guerra" popular en lo que resultó de los momentos emotivos de la noche.

La noche calurosa de septiembre, en la que a penas pasaba el aire entre tanto cuerpo reunido, no fue el mejor escenario para las rumbas enérgicas Por la raja de tu falda, Penas con Rumba y El del medio de los chichos. Tanto fue así, que el personal del concierto instaló ventiladores y repartió botellas de agua gratis a petición de los artistas Pero los cuerpos aguantaron movidos por un impulso muy simple, el de dejarse ser y sentir junto a los Estopa.