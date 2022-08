"El concierto de Palma es el más esperado y exigente de mi vida"

El cantante de Palma del Río Antonio José no oculta su alegría ante el concierto que hoy ofrecerá en la Alcazaba de su pueblo, donde llega con su gira Fénix. «Llevo con el corazón preparado mucho tiempo para cantar en Palma, es el concierto más esperado de mi vida y con más exigencia a nivel personal», señala el cantante, que con 10 años fue seleccionado para Eurojunior. Después, pasó por el programa Veo Veo de Canal Sur Televisión, donde se ganó el corazón de todos con el tema Te traigo flores, y en todo momento ha contado con el apoyo de los suyos, de Palma. Triunfó en el programa La Voz y su localidad vibró con su éxito. Tiene la Medalla de la Ciudad por su carrera profesional y artística y por proyectar a Palma del Río, y ya se ha dirigido a sus paisanos afirmando que «para mí es un verdadero orgullo ser palmeño, pertenecer a esta tierra de arte, de naranjos y azahar, gracias eternas a mi ciudad».

Acudiendo a su tema ‘Por mil razones’, ¿hay mil razones para cantar en su ciudad?

Sí, hay mil razones para cantar en la tierra que me ha visto nacer y crecer. Por la gente que está y por la que no está. Tengo muchas ganas, mucha ilusión, es un privilegio y un honor cantar en Palma. Voy a ser el primero en disfrutar de una noche especial, mágica. A Palma la tengo siempre presente, pienso en tantas cosas, y ahora, ante el concierto, tengo un cúmulo de sensaciones, de vivencias, tanto las bonitas como las menos bonitas, que te hacen crecer. Pero sí me tengo que quedar con algún rincón en particular es con la calle Belén 32, con mi abuela, me críe allí con ella y allí comencé a ser artista. En la calle más bendita de la ciudad y que lleva el nombre de la patrona, la Virgen de Belén.

"Llego con el alma tranquila y el corazón entregado. Va a ser una noche de confesiones"

¿Qué le gustaría decirle a los palmeños?

Que vamos a disfrutar todos, voy a conocer a la gente desde el escenario, muchos saben de mi trabajo. Llego con el alma tranquila y el corazón entregado. Va a ser una noche de confesiones. Tengo algo preparado para compartir con mi gente, hay tantas razones para cantar en Palma, para estar en mi tierra, que las voy a compartir.

¿Los sueños se cumplen? El suyo de dedicarse a la música y cantar en Palma es evidente que sí, pero, ¿qué le puede decir a los que están ahora en ese camino?

Que la vida está para salir cada mañana con fuerza para conseguir objetivos, hay que ser perseverante, adaptarse a los tiempos y tener capacidad para reinventarte, ese es el triunfo.

¿Qué es el éxito para usted?

El éxito es poder estar satisfecho contigo mismo cada día de la vida, no perder el centro. Contar con amigos, la familia, la familia de la música... Siempre he tenido claro las metas a cumplir, he pasado por grandes escenarios de la música, me quedaba Palma del Río y ya estoy aquí, esto es un éxito para mí. El éxito también está es seguir siendo tú mismo, el de siempre, mantener la ilusión, seguir enamorando con mi música.

Tiene 27 años y lleva cantando desde que tenía 8, ¿qué ha sido fundamental en este tiempo?

Desde que tenía 8 años no he parado, he tenido suerte y, sobre todo, unos padres que desde el minuto uno no me han desilusionado, me han apoyado, ha sido un aliento huracanado. Tengo cerca a los míos, siento mis raíces, de dónde soy, mi madre me lo recuerda continuamente. Además, tengo compañeros en la música inmejorables que están ahí.

Entre esos compañeros, en este álbum aparecen nombres como Alejandro Fernández. ¿Qué tal esa unión?

Ha sido otro sueño cumplido cantar con Alejandro Fernández, también con Morat, Andrés Cepeda o el dúo San Luis. Veo toda la gente que me acompaña y lo que se transmite es verdad, son amigos. Tengo que decir que tengo detrás a un gran equipo.

¿Qué es ‘Fénix’, su séptimo álbum en el mercado?

Ha sido mi respuesta a la pandemia que hemos sufrido este tiempo, donde se han perdido tantas vidas, había que sacar lo mejor posible. La música ha sido mis alas, y aquí está mi disco. Es muy personal. Me espera Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y México, un país que me abraza y acoge de forma increíble. Va a ser un final de año apoteósico, bonito, y como broche de anticipo, sin duda alguna, cantar en mi pueblo.

¿En qué momento está su carrera?

Siempre he tenido claro mi concepto musical. Terminé Fénix e inicié un nuevo proyecto que verá la luz a finales de febrero o principios de marzo, adelanto en primicia que en dos semanas verá la luz mi nueva canción, que se llama Sin buscarte. Está claro que la música es muy exigente, no te puedes dormir, hay que saber lo que demanda el público sin perder tu propia identidad. Si cierro los ojos y pienso en mi trayectoria me emociono, ahora más aún que voy a cantar en mi pueblo, cerca de los míos, donde siento mis raíces. Llevo a Palma por bandera y voy a coger impulso en casa, en mi pueblo, en Palma del Río.