La Feria del Libro de Córdoba ha cerrado este domingo sus puertas con un balance muy positivo en cuanto a visitantes, que, después de dos años sin la tradicional cita con la lectura, se han volcado en torno a los libros, según ha señalado Javier Luque, presidente de la Asociación de Comerciantes de Librería y Papelería de Córdoba (Aplico), que ha hablado de «éxito» de convocatoria. «Había muchas ganas de reencontrarse con los libros después de estos años de ausencia y el público lo ha demostrado desde el primer día, pese a la aparición de la lluvia», ha indicado Luque, que ha resaltado la especial afluencia del fin de semana, pero que también habla de buenas cifras todos los días de la cita. En cuanto a las actividades más demandadas, el presidente de Aplico ha destacado la presentación de la nuevas obras de Luis Landero, Inés Martín Rodrigo y Antonio Barragán, «que estuvieron muy animadas».

Para los libreros esta es una cita «muy importante», ya que «para muchos que no visitan habitualmente las librerías puede ser el primer acercamiento a la lectura», sobre todo en el caso de los más pequeños, que han tenido la oportunidad de disfrutar de muchas y variadas actividades, ha incidido Luque. «Nos hace mucha ilusión que los niños se hayan acercado al Bulevar porque el futuro del libro se refleja en ellos, y esto demuestra que si se les sabe hacer llegar el amor por la lectura se engancharán enseguida a ella».

La última jornada de la Feria del Libro de Córdoba ha contado con la presencia Juan Arnau, astrofísico y especialista en filosofías orientales, que ha presentado en el Bulevar, con la ayuda de José Carlos Ruiz, su ensayo La mente diáfana. Historia del pensamiento indio (Galaxia Guntenberg), donde hace un recorrido de más de dos mil años de historia del pensamiento hindú.

Para todos los públicos

Otra novedad de esta última jornada ha sido la novela Enroque, un thriller de Eduardo Cerezo Jimeno, que publica la editorial Debate 93 y ha sido presentado por Lázaro Pozas. Por la caseta de firmas ha pasado el autor Manuel Moyano con La frontera interior. Viaje por Sierra Morena (RBA) , Premio Hotusa 2021, y el público familiar ha disfrutado del espectáculo de Alejandra Vanesa La mujer que salió de los cuentos.

Javier Luque pensará desde mañana mismo en la próxima Feria del Libro de Córdoba para afianzar «estos últimos y buenos datos de la lectura en España, ya que el de los libros ha sido uno de los sectores que menos se han visto afectados por la pandemia». Pero «queda mucho por hacer», ha continuado el librero, que aspira a que las librerías se vean no solo como un comercio más, sino que se les reconozca la implicación que tienen con la cultura. «Nos estamos esforzando en hacer de nuestros establecimientos verdaderos centros culturales y de reunión, donde haya relaciones y se haga barrio y ciudad», ha proseguido Luque, que espera que las personas que se han acercado a la lectura en estos dos últimos años no se alejen de ella.

«Yo no creo que el futuro del libro esté en peligro, pero no lo tengo tan claro con el de las librerías tradicionales, de a pie de calle», sobre las que ronda el peligro de las plataformas por internet, ha señalado el presidente del colectivo, que ha asegurado que «no podemos luchar contra ellas, no porque vendan más o mejor, sino porque no hay igualdad de condiciones en la pelea».