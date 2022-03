«En este nuevo espectáculo se verá a una Trini muy distinta»

La cantante cordobesa Trinidad Montero La Trini está apenas a unas horas de estrenar su nuevo espectáculo, La cosa está que Trini, en el que da un gran salto en su carrera, mostrándose más teatral que nunca a través de un montaje en el que la artista cuenta y canta con elegante rebeldía lo que siente en este momento de su vida. Algo que los espectadores podrán disfrutar mañana, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro.

Con ‘La cosa está que Trini’ se cierra un marzo muy femenino en los teatros municipales. ¿Qué le parece que hayan elegido su espectáculo como broche de oro a esta iniciativa en el Gran Teatro?

Me parece un privilegio tener la oportunidad de cerrar este ciclo en torno a la mujer en mi tierra, en el Gran Teatro, sobre todo porque es el punto de partida para esta nueva creación.

El título del montaje suena a cabreo y rebeldía, ¿dónde quiere poner el acento esta vez a través de su arte?

En ese rebeldía, elegante rebeldía, incluso conmigo misma. Realmente, la cosa, tanto en el mundo como en el amor, está que Trini.

En cada espectáculo va dejando un poso de sus vivencias. ¿Es así como se construye un artista?

Yo creo que sí. Uno va profundizando, y cuando se acaban etapas no eres la misma persona ni la misma artista, hay una evolución, un cambio, y te vas reflejando en cada espectáculo. Pero en esta ocasión doy un salto muy grande porque me atrevo a recordar a esa Trini que de niña se subía a la mesa y se ponía a cantar. Ahora interpreto y canto, se potencia esa parte teatral que siempre he mantenido, aunque de manera muy leve. Y tiene mucho que ver con esa Trini pequeña que ahora ha asomado su cabecita y dice ‘estoy aquí’.

¿La vamos a ver interpretando más que nunca?

Sí, por supuesto. Hay una serie de textos escritos en primera persona que luego nos llevarán a las historias cantadas. Pero antes habrá pequeñas historias contadas.

¿En esto radica la singularidad del espectáculo?

Sí, y también a nivel estético y de vestuario, que también ha dado un salto teatral y es más acorde con lo que se está contando y cantando.

¿Y qué se canta y se cuenta?

Como yo veo y como yo siento en estos tiempos que nos están tocando, cómo he vivido el amor y el desamor, la ruptura interna. Canto una serie de temas que tienen una nueva sonoridad de una forma muy especial y mágica. Es una Trini muy distinta.

¿Qué tipo de música vamos a escuchar?

La música es muy Trini.

¿Con quién cuenta en el escenario?

Es una gran banda. Tengo la suerte de estar acompañada por David Ruiz (contrabajo), Diego Villegas (vientos), Gabriel Peso (piano y director musical), Miguel Asensio (batería), Luis Gallo (guitarra eléctrico acústica y española) y Luis Dorado (percusión). Es un regalo haber podido compartir con ellos este proyecto porque han sabido captar mi sentir.

Hace pocos meses actuó en París con la Orquesta Nacional de Francia, un espectáculo muy diferente a este. ¿Por qué tipo de montajes se siente más atraída?

No me gusta hacer el mismo tipo de cosas, me motivan los retos. Y eso también me ha pasado con este espectáculo. Ya estaba sintiendo que tenía que salir de la zona de confort, me faltaba algo para sentirme plena.