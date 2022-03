«Para mí, cada idea sobre una novela tiene su propio idioma»

Alicia, sospechosa de la muerte de su hijo y rechazada por su entorno, emigra a Londres en 1972. Veintitrés años después de su exilio voluntario llega el momento de regresar a Málaga, enfrentarse a las personas que la abandonaron cuando más las necesitaba y contarle a su hija, Isabel, lo que ocurrió antes de que naciera. Este es el argumento de la primera novela en castellano de Luccia Gray, alter ego de Lucy García Magaldi, escritora y profesora inglesa afincada en Córdoba desde los años ochenta, que recientemente ha cambiado de idioma y de género, para pasar de la novela histórica ambientada en la Inglaterra victoriana inspirándose siempre en Jane Eyre, de Charlotte Brontë, a un thriller en el que mezcla con una gran carga sentimental misterio y amor en busca de la verdad y la justicia que puedan curar viejas heridas.

‘Antes de que nacieras’ es su primera novela en español después de varias en ingles. ¿Por qué se ha decidido ahora a escribir en castellano?

Leo y escribo en los dos idiomas, pero al principio me llamó más la atención el género histórico ambientado en el siglo XIX en el Reino Unido, una especie de continuación de Jane Eyre, de Charlotte Bronte, y aquello no lo podía escribir en castellano porque para mí, cada idea tiene su propio idioma, y esta historia es de personajes españoles.

Misterio, ‘thriller’ y amor. De entrada, parece una novela policíaca. ¿Lo es?

Yo no lo llamaría policíaca, porque la Policía no tiene una misión demasiado directa. Sin embargo, hay un crimen de fondo que ocurrió en los años setenta en Málaga. La protagonista de la novela, Alicia, es acusada de matar a su hijo, pero no fue procesada porque no hubo pruebas suficientes, aunque como para todo el mundo ella era la culpable la vida en esa ciudad se le hacía imposible y decide empezar de nuevo en Londres. 23 años después debe regresar a esa ciudad para divorciarse de su marido. En ese momento, decide contar esa parte de su pasado a su segunda hija, que desconoce la existencia del hermano muerto.

Y aparece un periodista en la acción.

Sí, este personaje está investigando un tema de corrupción urbanística en Málaga que resulta que tiene que ver con la desaparición del hijo de Alicia. Ambos coinciden y ella ayuda a desenredar lo que realmente sucedió.

¿Cómo se pasa de ‘Jane Eyre’ a un drama familiar de este tipo?

Una novela es un trabajo de muchas horas, de mucho cariño, de mucha inversión de sentimientos, por lo que el tema tiene que motivarte. Y en este caso es lo que me ha sucedido.

¿Hay algún hecho que le haya inspirado este argumento?

Muchos me han preguntado si hay algo de autobiográfico en esta novela porque mis padres emigraron por separado en la posguerra, el entorno era muy parecido, pero no tiene nada de mi vida. Sin embargo, hay momentos y situaciones que sí he presenciado o escuchado.

La novela ha salido en formato digital. ¿La veremos impresa?

Ahora mismo está en época de lanzamiento en versión digital, a un precio especial y con la intención de llegar a un mayor público posible, pero el día 12 de abril saldrá la versión en papel. A partir de ahí, me gustaría hacer presentaciones y darla a conocer ante los lectores.

Ya que comenzó con la novela histórica, y después de vivir tantos años en Córdoba, ¿se ha plateado volver al género con esta ciudad como telón de fondo?

Sí, es muy interesante. Pero la inspiración es la inspiración, y me seduce más el inglés para este género, mientras que para la novela contemporánea prefiero el español. H