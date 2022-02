Javier Bardem y Blanca Portillo han ganado los premios a mejor actor y actriz protagonistas de los premios Goya por sus papeles en 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, y 'Maixabel', de Icíar Bollaín.

Portillo competía con Penélope Cruz, nominada por 'Madres paralelas'; con Petra Martínez por 'La vida era eso' y con Emma Suárez por 'Josefina', a quienes quiso mandar todo su amor, además de resaltar que la nominación de Cruz a los premios Oscar le llena el corazón de alegría

Muy sorprendida por un premio que no se esperaba, Portillo repartió amor por su equipo en la gala de los premios Goya, por sus compañeros actores y actrices -"me han dado la vida"-, y "por los ojos de Luis Tosar, que me han llevado al infinito y más allá".

Amor incondicional por Icíar Bollaín; por su madre, que murió hace dos años; por una mujer que es un monumento a la empatía, Maixabel Lasa, que ha puesto "luz en el mundo" y "por hacer de este mundo un lugar mejor", y por Juan María Jauregui y todas las personas que han muerto "de forma injusta".

Basada en una historia real, Portillo se pone en la piel de Maixabel Lasa, cuyo marido, el político socialista Juan María Jáuregui, fue asesinado por ETA en el año 2000 y once años más tarde accede a encontrarse cara a cara con uno de sus asesinos.

Para la actriz, que ha estado cuatro veces nominada, supone su primer Goya. Tenía, eso sí, su cuota del premio colectivo a la mejor interpretación del festival de Cannes como miembro del reparto de 'Volver' (2006) y una Concha de Plata de San Sebastián por 'Siete mesas de billar francés' (2007).

Por ambas películas estuvo nominada a los Goya y, una vez más, la primera, como mejor actriz revelación por 'El color de las nubes' (1997). Su carrera está muy ligada también al teatro -como actriz y como directora- y a la televisión, donde ganó especial popularidad gracias a la serie 'Siete vidas'.

Javier Bardem dedica el premio a su mujer y a su madre

Bardem, por su parte, ha dedicado el premio a las mujeres de su vida, a Penélope Cruz, "la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero mucho", le ha dicho a su esposa, sentada entre el público del auditorio del Palau de les Arts, que también estaba nominada al Goya.

"Y a nuestros hijos, Leonardo y Luna, que sois el mayor regalo y los más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Papá y mamá os aman", les ha dicho el actor, que no ha terminado ahí su emotiva dedicatoria: "Se lo dedico con todo el corazón a una mujer, la que me parió, me enseñó a vivir, a sobrevivir, que me enseñó el amor, la pasión y respeto por este oficio tan hermoso. A mi amada madre Pilar Bardem, ejemplo ético y de compromiso, y referente para mi, que aparte de una actriz inmensa es uno de los mejores seres humanos".

No ha olvidado a sus compañeros, "grandísimos actores" Luis Tosar, Eduard Fernández, Javier Gutiérrez, "por lo que habéis hecho", y a Fernando León de Aranoa por escribir un personaje "tan rico en matices y complejidades, y darme la oportunidad de interpretarlo", ni a su maestro y amigo Juan Carlos Coraza, con quien prepara todos sus papeles.

Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) ya era el actor español con más premios Goya, este es el sexto que suma en su trayectoria como intérprete y el segundo a las órdenes de León de Aranoa, después de "Los lunes al sol" (2002). Ha estado nominado en diez ocasiones.

El primer Goya lo ganó por "Días contados" (1994), como mejor actor de reparto y el resto han sido como protagonista, con la comedia "Boca a boca" (1995), "Los lunes al sol", "Mar adentro" (2004) y "Biutiful" (2010).

A ello hay que sumar otro Goya que ganó como productor del documental "Los hijos de las nubes" (2012).

En esta ocasión sus contrincantes eran Luis Tosar, nominado por "Maixabel"; Javier Gutiérrez por "La hija" y Eduard Fernández por "Mediterráneo".

Bardem es además el único actor español que ha ganado un Oscar -por "No es país para viejos" de los hermanos Coen en 2007-, y este año está nominado por "Ser los Ricardo".