A pesar de su larga trayectoria en la industria de los musicales, eran muy pocos los que conocían el nombre de Chanel (Chanel Terrero) hasta que arrancó el Benidorm Fest para escoger al artista y canción que representarán a España en el Festival de Eurovisión 2022.

El pasado sábado, y contra el pronóstico popular (aunque sí del jurado), la cantante, actriz y bailarina cubano-catalana llevó su ‘SloMo’ a lo alto del podio, consiguiendo el micrófono que la llevará hasta Turín (Italia) en el mes de mayo para competir por España en el festival de música por antonomasia.

La polémica generada en torno a su elección ha propiciado aún más si cabe que el rostro de Chanel Terrero deje de ser desconocido para la mayoría del público, aunque basta con bucear un poco en su biografía y en la hemeroteca para descubrir una larga trayectoria profesional en la que el teatro musical ha sido protagonista.

Ocho funciones de Chanel en Córdoba

De hecho, algunos quizás no lo sepan, pero Chanel hizo vibrar a Córdoba con su voz hace apenas dos años. En enero de 2020, la artista se subió a las tablas del Gran Teatro de Córdoba como la protagonista, junto a Octavi Pujades, de ‘El Guardaespaldas’, que lleva a escena la famosa película de inicios de los años noventa del siglo pasado protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner.

Con un libreto que incluía 16 temas musicales, Chanel demostró en Córdoba, durante ocho funciones, sus habilidades vocales entonando clásicos como ‘I will always love you’ o ‘Queen of the night’.

Actriz, bailarina y cantante

Junto con ‘El Guardaespaldas’, Chanel ha participado también en otros musicales omo ‘Flashdance, ‘Nine’, el ‘Rey León’, ‘El guardaespaldas’ o ‘Malinche’, y también incluye en su currículum papeles en series de televisión --‘Águila Roja’, ‘El secreto de Puente Viejo’, 'Gym Tony', ‘El continental’...--, o en la película de Agustí Villalonga ‘El rey de La Habana’.

Nacida en Cuba en 1991, y residente en España desde los tres años, ahora será la encargada de romper la maldición de España en Eurovisión, y que su ‘SloMo’ no quede relegada a los últimos puestos de la clasificación.